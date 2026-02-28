Cách đây vài tháng, PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM cho biết, năm 2026, đơn vị dự kiến triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp, lấy kết quả kỳ thi đánh giá năng lực làm trụ cột nhằm giảm số lượng phương thức và tạo sự đồng bộ trong đánh giá đầu vào. Phương thức tích hợp được thiết kế dựa trên ba nhóm tiêu chí: Kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả đánh giá năng lực và quá trình học tập THPT.

Tỷ trọng giữa các tiêu chí được xác định bằng dữ liệu ba năm gần nhất, bảo đảm sự tương thích giữa đầu vào và chất lượng đào tạo. Điểm cộng được áp dụng cho học sinh có thành tích nổi trội ở các trường chuyên, năng khiếu nhưng phải tuân thủ các quy định chặt chẽ để bảo đảm công bằng. Các trường thành viên vẫn giữ quyền tự chủ triển khai chi tiết trong khuôn khổ khung chung của ĐH Quốc gia TPHCM.

Trước ồn ào của dư luận, ĐH Quốc gia TPHCM sau đó khẳng định không bắt buộc thí sinh phải tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực để được xét tuyển. Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc các kết quả hợp lệ khác theo quy chế vẫn được bảo đảm quyền lợi và có hướng dẫn cụ thể trong phương án tuyển sinh của từng đơn vị.

Các chế độ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT vẫn được giữ nguyên và tích hợp trong phương án tuyển sinh chung của từng trường.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Nguyễn Huế

Tới thời điểm này, ít nhất bốn trường thuộc ĐH Quốc gia TPHCM sẽ áp dụng xét tuyển tổng hợp năm 2026 gồm: Trường ĐH Bách khoa TPHCM, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe và Trường ĐH Công nghệ Thông tin.

Trong đó, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM lần đầu triển khai phương thức xét tuyển tổng hợp, trong đó điểm học lực được xác định bằng cách kết hợp điểm học bạ với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM. Xét tuyển tổng hợp sử dụng các tiêu chí gồm: Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (THPT); kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026 (ĐGNL); kết quả học tập 3 năm THPT (HB); thành tích trong học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao, văn nghệ; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Đối với Trường ĐH Khoa học Sức khỏe, phương thức xét tuyển tổng hợp quy định điểm thi đánh giá năng lực chiếm tối thiểu 40% trong tổng điểm xét tuyển. Công thức xác định điểm xét tuyển gồm: Điểm xét tuyển = Điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) × a + Điểm thi tốt nghiệp THPT (THPT) × b + Điểm học bạ THPT (HB) × c + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

Trong đó, hệ số a (ĐGNL) tối thiểu 40%, hệ số b (điểm thi tốt nghiệp THPT) tối đa 35% và hệ số c (học bạ) tối đa 25%. Điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ được tính theo tổ hợp môn xét tuyển từng ngành.

Tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM, phần lớn chỉ tiêu vẫn dành cho xét tuyển tổng hợp dựa trên học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm đánh giá năng lực cùng thành tích học tập và hoạt động của thí sinh. Phương thức xét tuyển tổng hợp (chiếm phần lớn chỉ tiêu) có đối tượng dự tuyển đa dạng: Thí sinh có hoặc không có kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM; thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài; thí sinh dùng chứng chỉ tuyển sinh quốc tế như SAT, ACT, IB, A-Level; thí sinh đăng ký vào chương trình “chuyển tiếp quốc tế” tại Australia, Mỹ, New Zealand.

Năm 2026, nguyên tắc xét tuyển tổng hợp của trường giữ ổn định nhưng có một số điều chỉnh đáng chú ý. Trong đó, điểm môn Toán được nhân hệ số 2 trong tất cả các thành phần của điểm học lực (ĐGNL, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học THPT), tiếp nối lộ trình coi Toán là môn trọng tâm trong đánh giá đầu vào. Nếu thí sinh thay đổi tổ hợp môn ở các năm lớp 10, 11, 12, trường sẽ sử dụng môn học gần lĩnh vực tương ứng để thay thế, với điều kiện thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký.

Trong khi đó, Trường ĐH Công nghệ Thông tin cũng công bố áp dụng xét tuyển tổng hợp. Công thức xét tuyển được xác định: Điểm xét tuyển = Hs1 × THPT + Hs2 × ĐGNL + Hs3 × HB + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có).

Trong đó, hệ số thành phần điểm: Hs1 = 47,5%, Hs2 = 47,5%, Hs3 = 5%. Điểm xét tuyển tính trên thang điểm 100, mức tối đa là 100 điểm.

Thành phần điểm THPT gồm: THPT_ĐT là điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của thí sinh (tổ hợp xét tuyển cao nhất của ngành); THPT_QĐ là điểm THPT quy đổi từ điểm thi đánh giá năng lực theo phương pháp bách phân vị; THPT_QT là điểm tốt nghiệp THPT theo chương trình quốc tế (A-Level, IB…).

Thành phần điểm ĐGNL gồm: ĐGNL_ĐT là điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026; ĐGNL_QĐ là điểm ĐGNL quy đổi từ điểm thi tốt nghiệp THPT theo phương pháp bách phân vị; ĐGNL_QT là điểm của các chứng chỉ quốc tế đánh giá năng lực như SAT, ACT… Thành phần điểm học bạ (HB) là điểm trung bình 3 năm kết quả học tập THPT các môn theo tổ hợp xét tuyển cao nhất của ngành.

Ngoài ra, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, ĐH Kinh tế TPHCM cũng áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026.