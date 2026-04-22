Trong thử nghiệm mới, robot hình người Digi do startup Mỹ Agility Robotics phát triển đã nâng thành công mức tạ 29 kg với độ chính xác được kiểm soát trong môi trường phòng thí nghiệm.

Màn trình diễn làm nổi bật những tiến bộ trong khả năng phối hợp toàn thân, nơi tay, chân và thân mình tự động điều chỉnh để duy trì trạng thái cân bằng khi chịu tải.

Sức mạnh được thúc đẩy bởi mô phỏng

Việc thực hiện động tác nâng tạ đóng vai trò như một bài kiểm tra nghiêm ngặt đối với cả giới hạn phần cứng và hệ thống học máy. Khi tải trọng tăng lên, robot phải đạt được sự phối hợp toàn thân chính xác, đặt ra yêu cầu lớn đối với các cơ cấu chấp hành và cơ chế khớp nối.

Các kỹ sư đào tạo hệ thống thông qua mô phỏng bằng cách đưa phiên bản kỹ thuật số của vật thể vào môi trường ảo. Điều này cho phép mô hình tính toán sự phân bổ tải trọng, lực bám và sự dịch chuyển trọng tâm của robot. Theo Techeblog, bằng cách liên tục để chính sách tiếp xúc với các biến thể về trọng lượng và độ cân bằng, hệ thống học được cách duy trì sự ổn định trước khi triển khai trên robot vật lý.

Bài tập nâng tạ được chọn vì chúng yêu cầu sự điều khiển đồng bộ trên toàn bộ cơ thể. Không giống như các chuyển động đơn giản hơn, nhiệm vụ này buộc tay, chân và thân mình phải liên tục điều chỉnh để giữ tải trọng ở trung tâm và tránh bị lật. Mỗi lần tăng trọng lượng đều khuếch đại những yêu cầu này, đảm bảo robot hoạt động vượt quá các điều kiện thông thường trong khi vẫn duy trì tính nhất quán mà không bị chao đảo hay phải khởi động lại.

Việc tích hợp trực tiếp trọng lượng vào vòng lặp đào tạo cho phép hệ thống lập mô hình các thay đổi cân bằng động mà lập trình tĩnh không thể xử lý. Hàng ngàn thử nghiệm mô phỏng giúp tinh chỉnh độ ổn định của tay cầm và khả năng kiểm soát tư thế, cho phép chuyển đổi trơn tru sang thực thi trong thế giới thực.

Theo Agility, cách tiếp cận này đánh dấu sự chuyển dịch từ quỹ đạo khớp nối được tinh chỉnh thủ công sang các chính sách thích ứng, có khả năng học hỏi. Digit giờ đây có thể cảm nhận sự phân bổ trọng lượng, phản hồi theo thời gian thực và hoàn thành các chu kỳ nâng lặp đi lặp lại một cách tự chủ, thể hiện độ bền được cải thiện và chuyển động phối hợp dưới tải trọng liên tục.

Tự động hóa nhà kho bằng robot hình người

Digit là robot hình người hai chân do Agility phát triển cho các nhiệm vụ công nghiệp lặp đi lặp lại. Nó kết hợp chân, tay và thân mình có khớp nối với các cơ cấu chấp hành và khớp nối bền bỉ được thiết kế để hoạt động liên tục.

Bộ cảm biến cho phép phát hiện tải trọng và kiểm soát cân bằng theo thời gian thực, giúp nó hoạt động đáng tin cậy trên các sàn nhà thông thường trong khi xử lý các vật thể không có hình dạng cố định và di chuyển trong không gian chật hẹp.

Phiên bản mới nhất giới thiệu hệ thống pin hiệu quả hơn, mang lại thời gian hoạt động lên đến bốn giờ, cùng với khả năng tự động kết nối để tự sạc, hỗ trợ việc triển khai kéo dài trong các nhà kho và nhà máy, nơi nhiều đơn vị có thể hoạt động và sạc lại với sự can thiệp tối thiểu của con người.

Agility tuyên bố các chi được nâng cấp và bộ phận thao tác cuối tiên tiến giúp mở rộng phạm vi thao tác của Digit, cho phép thực hiện các nhiệm vụ như xếp chồng thùng chứa, chất hàng lên xe đẩy và xử lý nhiều loại vật liệu.

Các tính năng an toàn đã được tăng cường với cơ chế dừng loại 1, bộ điều khiển logic khả trình an toàn, nút dừng khẩn cấp tích hợp và các giao thức FailSafe over EtherCAT, giúp hệ thống phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn công nghiệp đang phát triển.

Theo Agility, Digit được thiết kế để bổ sung cho các robot tự hành bằng cách tập trung vào thao tác chính xác. Việc tích hợp với nền tảng đám mây Arc của Agility cho phép giám sát, bảo trì và điều phối tập trung trên toàn bộ các hệ thống tự động.

(Theo Interesting Engineering)