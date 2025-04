Các vùng đã sáp nhập với Nga được bôi đỏ trên bản đồ. Ảnh: CNN

Hãng tin CNN trích dẫn phát biểu của ông Zelensky tại một cuộc họp báo vừa diễn ra: "Tôi đồng ý với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine không có đủ vũ khí để tái giành quyền kiểm soát bán đảo Crưm bằng vũ lực. Tuy nhiên, thế giới có cơ hội trừng phạt và gây áp lực kinh tế, ngoại giao để thảo luận vấn đề này, để bàn về các vấn đề lãnh thổ sau khi việc ngừng bắn vô điều kiện diễn ra".

Tuần trước, Nhà Trắng đã công bố một dự thảo hiệp ước xoay quanh việc Mỹ công nhận Moscow kiểm soát Crưm và các vùng lãnh thổ của Ukraine đã sáp nhập với Nga kể từ khi cuộc xung đột giữa Moscow - Kiev bùng nổ vào tháng 2/2022. Trong cuộc phỏng vấn của tạp chí Time, được công bố hôm 25/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Crưm sẽ vẫn thuộc về Nga và ông Zelensky hiểu điều đó".

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky lưu ý, hiến pháp của nước này ngăn ông hợp pháp hóa việc Nga sáp nhập Crưm. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Lập trường của chúng tôi không thể mâu thuẫn với Hiến pháp đất nước. Crưm không phải tài sản của tôi, đó là tài sản của người dân Ukraine".

Ông Zelensky cũng cho biết sẽ đến Vatican để dự tang lễ của Giáo hoàng Francis nếu ông có thể đến kịp sau nhiều cuộc họp liên quan đến xung đột. "Nếu tôi không có thời gian tới Vatican, Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska và Ngoại trưởng Andrii Sybiha sẽ có mặt ở đó".

Theo một nguồn tin thân cận Chính phủ Ukraine, các điểm bế tắc chính giữa Mỹ và Ukraine hiện là các bảo đảm an ninh cho Ukraine và lập trường của Washington về việc công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với Crưm. Kiev muốn có các đảm bảo an ninh không chỉ từ châu Âu mà còn của cả Mỹ, trong khi dự thảo ban đầu của Washington chỉ đề cập tới việc châu Âu sẽ đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Liên quan tới nỗ lực hòa đàm Nga - Ukraine, Tổng thống Mỹ Trump ngày 25/4 cho biết, Moscow và Kiev đã rất gần một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Ông kêu gọi các đại diện "ở cấp rất cao" của hai nước gặp nhau. Lãnh đạo Nhà Trắng viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social: "Các điểm chính hầu như đã được thống nhất. Hãy chấm dứt đổ máu ngay lập tức. Chúng tôi sẽ ở bất cứ nơi nào cần thiết để giúp tạo điều kiện kết thúc cuộc xung đột tàn khốc và vô nghĩa đó".