Theo trang tin quân sự Defense Express, Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine ngày 28/7 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh các đơn vị thuộc Quân đoàn số 1 của lực lượng này ngăn chặn một đoàn xe bọc thép của Nga ở Donetsk.

"Trong tuần qua, Quân đoàn số 1 đã triển khai máy bay không người lái (UAV) để ngăn chặn một đợt tiến công bằng xe bọc thép của đối thủ tại Donetsk. Đòn tấn công chính xác đã khiến Nga mất nhiều xe tăng và xe bọc thép, đặc biệt là 1 hệ thống pháo Sarma 300mm", phía Ukraine cho biết.

Trong đoạn video, có thể thấy buồng lái của xe tải mang bệ phóng Sarma được sơn màu trắng, làm dấy lên những phỏng đoán rằng phương tiện đã được ngụy trang thành xe tải dân sự. Sarma được Moscow sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt lần đầu tiên vào năm 2025 và được truyền thông Nga mô tả là "đối trọng" của hệ thống HIMARS nổi tiếng do Mỹ sản xuất.

UAV Ukraine tập kích hệ thống pháo Sarma và nhiều khí tài của Nga ở Donetsk. Video: Defense Express

Sarma là hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) sử dụng khung gầm của xe tải KamAZ-63501 8x8 bọc thép. Hệ thống này dài 11,2m, rộng 2,5m, cao 3,15m; tổng trọng lượng khoảng 24 tấn. Điểm nổi bật của Sarma là khả năng thay đạn nhanh và di chuyển cơ động, qua đó giảm thiểu rủi ro bị pháo binh của đối thủ tấn công.

Sarma có tổng cộng 6 ống phóng 300mm hỗ trợ thay đạn nhanh từ xe vận tải chuyên dụng. Tầm bắn tối đa của hệ thống này thay đổi tùy theo loại đạn, với đạn thông thường 9M55 là 20 - 70km, đạn 9M528/9M531 là 90km, đạn dẫn đường 9M542/9M544/9M549 là 120km. Sarma cũng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến, kết hợp trinh sát và định vị vệ tinh, cho phép kíp lái xác định mục tiêu ngay từ cabin nhằm tăng hiệu quả tác chiến và đảm bảo an toàn.

Lý do hệ thống này được so sánh với HIMARS là cùng có 6 ống phóng và triết lý thiết kế ưu tiên sự cơ động thay vì tập trung quá nhiều vào hỏa lực. Một hệ thống Sarma 30mm có giá khoảng 5 - 6 triệu USD.