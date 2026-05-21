Unai Emery vừa giành chức vô địch Europa League thứ 5 trong sự nghiệp huấn luyện – một kỷ lục tuyệt đối của giải đấu.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng giành “hat-trick” Europa League với Sevilla, một lần khác cùng Villarreal, và giờ ông đưa Aston Villa lên ngôi. Một sự trùng hợp: các đội mà Emery dẫn đến chức vô địch đều có “Villa” trong tên.

Unai Emery đi vào lịch sử Europa League và cúp châu Âu. Ảnh: @Squawka

Với việc Aston Villa giành Europa League, Unai Emery gia nhập nhóm các HLV giành được 5 cúp châu Âu lớn (chỉ tính 3 giải đấu chính), sau Giovanni Trapattoni, Jose Mourinho và Carlo Ancelotti.

Tuy nhiên, đây chỉ là số lần giành cúp châu Âu. Unai Emery vẫn chưa vô địch Champions League như 3 huyền thoại kể trên.

Ngoài ra, Unai Emery trở thành HLV thứ 4 giành danh hiệu lớn châu Âu với ít nhất 3 CLB khác nhau, sau Mourinho (Porto, Inter, MU, Roma), Rafael Benitez (Valencia, Liverpool, Chelsea) và Udo Lattek (Bayern Munich, Gladbach và Barcelona).

Unai Emery không giấu được niềm vui: “Thật tuyệt vời, châu Âu đã mang lại cho chúng tôi rất nhiều điều, cũng như cho riêng bản thân tôi nữa.

Tôi luôn biết ơn bóng đá châu Âu, cũng như những CLB mà tôi từng làm việc, từ Valencia, Sevilla, Villarreal và giờ là Aston Villa. Tất nhiên, còn có các cầu thủ.

Chúng tôi đã chơi với sự nghiêm túc tối đa, tập trung cao độ. Các cầu thủ thực sự khao khát chiến thắng”.

HLV Emery giải thích về chìa khóa tâm lý: “Tôi nói với họ rằng chúng tôi cần khát khao ở giải đấu này và phải thể hiện điều đó trên sân. Trên sân, các cầu thủ mới là nhân vật chính, và họ đã làm được điều đó”.

Emery là người hùng của Aston Villa. Ảnh: AVFC

Trong khi đó, Ollie Watkins nói về Emery: “Ông ấy rất bình tĩnh trước trận. Đôi khi ở các trận Premier League, ông ấy hơi căng thẳng vì rất muốn chúng tôi chiến thắng.

Nhưng trong trận chung kết này, Unai thực sự điềm tĩnh và tôi nghĩ điều đó tạo ra tâm lý rất tốt cho toàn đội. Youri Tielemans kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa, còn Victor Lindelof cũng chơi rất hay”.

Trong lúc tận hưởng chiến thắng tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Emery nhìn về tương lai: “Aston Villa đang làm việc để mở rộng SVĐ thêm 10.000 chỗ ngồi, nâng cấp trung tâm huấn luyện, phát triển đội hình, gia hạn hợp đồng với các cầu thủ.

Chúng tôi phải luôn đòi hỏi nhiều hơn trong quá trình phát triển. Villa đang tiến bộ… thương hiệu CLB rất quan trọng. Tôi là người đầy tham vọng, nhưng tôi cần sự hỗ trợ, từ các cầu thủ, các ông chủ… Mọi thứ phải rõ ràng và thực tế…”.

Khi được hỏi về tham vọng Ngoại hạng Anh, Emery kết luận: “Premier League là giải đấu khó khăn nhất thế giới. Hy vọng chúng tôi có thể tiến gần hơn tới đỉnh cao”.