Ứng dụng AI chăm sóc sức khoẻ tinh thần học đường. Ảnh: Midjourney

Từ công nghệ đến lòng thấu cảm

Ngày 10/10, nhân Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới, Đại học Dartmouth ra mắt Evergreen - chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ sinh viên duy trì sức khỏe tinh thần và hạnh phúc học đường thông qua hướng dẫn cá nhân hóa theo thời gian thực.

Evergreen không chỉ là sản phẩm công nghệ, mà còn là sáng kiến xã hội do chính sinh viên khởi xướng và phát triển, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược chăm sóc toàn diện của Dartmouth.

Công nghệ được tạo nên bởi sinh viên - vì sinh viên

Evergreen được xây dựng bởi 130 sinh viên Dartmouth, hợp tác cùng các nhà nghiên cứu hàng đầu của Trường Y Geisel và Khoa Khoa học Máy tính.

Họ dành hơn 100.000 giờ để huấn luyện AI có thể giao tiếp tự nhiên như sinh viên thật, hiểu rõ đời sống học tập và thói quen trên giảng đường. Phiên bản đầu tiên của Evergreen sẽ hoàn thiện vào tháng 12 năm nay. Trong hai năm tới, ứng dụng sẽ được thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát để tối ưu hiệu quả hỗ trợ.

Theo Hiệu trưởng Sian Leah Beilock, mục tiêu của Dartmouth là giúp sinh viên xây dựng khả năng thích ứng trong một thế giới ngày càng phức tạp: “Evergreen được tạo ra bởi sinh viên, cho sinh viên - tận dụng AI để hỗ trợ hành trình học tập và phát triển cá nhân”.

Trợ lý AI thấu hiểu con người

Trung tâm của Evergreen là hệ thống AI nhận biết ngữ cảnh (context-aware), có thể học hỏi từ phong cách trò chuyện, thời gian biểu, thói quen kỹ thuật số và môi trường sống của từng sinh viên.

Người dùng hoàn toàn kiểm soát dữ liệu chia sẻ, và mọi thông tin đều được mã hóa nhiều lớp, lưu trữ an toàn trong hệ thống nội bộ. Khi khởi động, sinh viên chọn mục tiêu phát triển như kết nối xã hội, quản lý thời gian, giảm lo âu hoặc tăng cường tự tin. Evergreen trò chuyện bằng giọng điệu thân thiện như một người bạn đồng hành, có thể gửi lời nhắc: “Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?” hoặc “Bạn có muốn chia sẻ về tâm trạng không?”

Ứng dụng còn tích hợp cảm biến và widget tương tác giúp người dùng theo dõi nhịp tim, nhịp thở, mức độ hoạt động và thời gian học tập. Nếu phát hiện nhịp tim tăng đột ngột trong thời gian căng thẳng, Evergreen sẽ gợi ý bài tập hít thở hoặc nghỉ ngắn. AI cũng ghi nhớ những phản hồi trước đó để đưa ra gợi ý chính xác và cá nhân hóa hơn theo thời gian.

Nghiên cứu nghiêm túc và mục tiêu phòng ngừa sớm

Evergreen được dẫn dắt bởi nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Công nghệ và Sức khỏe Hành vi (CTBH), do GS. Nicholas Jacobson, GS. Lisa Marsch và GS. Andrew Campbell đồng lãnh đạo.

Khác với các ứng dụng chăm sóc tinh thần phổ biến, Evergreen tập trung vào phòng ngừa sớm: phát hiện dấu hiệu căng thẳng hoặc rối loạn cảm xúc trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Thử nghiệm đầu tiên sẽ theo dõi 200 sinh viên trong vòng một năm để đánh giá ảnh hưởng đến sức khỏe cảm xúc và sự gắn kết cộng đồng. Đến năm 2027, một thử nghiệm ngẫu nhiên lớn hơn với 600 sinh viên sẽ được triển khai cho phiên bản AI tự động hoàn toàn.

15 năm nghiên cứu vì sức khỏe tinh thần

Evergreen được xây dựng trên nền tảng hơn 15 năm nghiên cứu tại Dartmouth, kết hợp AI, cảm biến di động và liệu pháp hành vi. GS. Lisa Marsch, Giám đốc CTBH, từng phát triển reSET, liệu pháp kỹ thuật số đầu tiên được FDA phê duyệt trong điều trị nghiện. Bà cho biết Evergreen là bước tiếp theo trong hành trình này: “Sinh viên tham gia ở mọi cấp độ - từ thiết kế, lập trình, nghiên cứu đến truyền thông. Đây là mô hình chăm sóc tinh thần thế hệ mới: khoa học, hợp tác và hướng đến kết quả cụ thể.”

Từ cảm biến di động đến dự báo khủng hoảng

Nguồn gốc của dự án bắt đầu từ năm 2007, khi GS. Andrew Campbell phát triển CenceMe, phần mềm học máy đầu tiên trên iPhone, cho phép theo dõi hành vi và cảm xúc người dùng qua dữ liệu cảm biến. Dự án kế tiếp, StudentLife, chứng minh rằng điện thoại có thể dự đoán sớm khủng hoảng tinh thần trước khi xảy ra.

Campbell chia sẻ, động lực của ông xuất phát từ mất mát cá nhân - người anh trai của ông đã tự tử sau nhiều năm sống với rối loạn lưỡng cực thời đại học. “Evergreen là cách để tôi biến nỗi đau đó thành hành động - giúp sinh viên nhận ra tín hiệu sớm và được hỗ trợ kịp thời.”

Mở rộng lưới an toàn tinh thần

Theo GS. Estevan Garcia, Giám đốc Sức khỏe và Hạnh phúc Dartmouth, Evergreen là bước tiến quan trọng trong chiến lược phòng ngừa khủng hoảng tinh thần.

Công cụ giúp sinh viên tiếp cận hỗ trợ dễ dàng hơn, trước khi rơi vào trạng thái khủng hoảng, đồng thời mở rộng mạng lưới an toàn tinh thần học đường.

Dartmouth cũng hợp tác với Thrive Global - công ty công nghệ hành vi do Arianna Huffington sáng lập - để tích hợp công cụ quản lý căng thẳng và mở rộng Evergreen sang các trường đại học khác tại Mỹ.

AI nhân văn - Sức mạnh của thấu cảm

Evergreen không chỉ là sản phẩm công nghệ mà là biểu tượng của một hướng đi nhân văn trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Khi được thiết kế có trách nhiệm và kiểm chứng khoa học, AI có thể trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp sinh viên hiểu mình hơn, vững vàng hơn và sống lành mạnh hơn.

Evergreen mở ra một kỷ nguyên mới của giáo dục lấy con người làm trung tâm, nơi công nghệ không thay thế cảm xúc, mà nuôi dưỡng lòng thấu cảm bằng sức mạnh dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

(Theo Dartmouth)