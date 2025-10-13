Thời gian vừa qua, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã được Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo bước chuyển rõ nét trong tổ chức và vận hành bộ máy hành chính nhà nước.

Tuy vậy, tại Nghị quyết 268 ngày 31/8/2025 về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chính phủ nhận xét: Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, khó khăn cần tập trung khắc phục. Một trong những tồn tại là việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự ở địa phương sau sáp nhập còn gặp khó khăn, nhìn chung, nguồn nhân lực ở cấp cơ sở hiện vừa thừa, vừa thiếu, vừa hạn chế về chất lượng chuyên môn lẫn kỹ năng công nghệ.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã được triển khai từ ngày 1/7/2025.

Trao đổi tại diễn đàn AI360 chủ đề “Xây dựng Doanh nghiệp và Xã hội Thông minh cùng AI” mới đây, các chuyên gia cho rằng, bên cạnh những mặt tích cực, mô hình chính quyền 2 cấp và xu hướng tinh gọn bộ máy đang gây áp lực trực tiếp lên đội ngũ nhân sự cơ sở như: Tình trạng thiếu người nhưng khối lượng công việc tăng đột biến; thiếu hụt kỹ năng CNTT ở cấp cơ sở, đội ngũ cán bộ cấp xã/phường, những người trực tiếp giải quyết thủ tục cho người dân, thường có trình độ CNTT không đồng đều và còn hạn chế...

Nhấn mạnh vai trò của AI trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Trần Huy Tùng, Giám đốc R&D, Công ty ELCOM cho hay: Mỗi cán bộ cơ sở, nếu có AI Assistant 24/7 hướng dẫn xử lý nghiệp vụ phức tạp, kiểm tra tự động tính hợp lệ của hồ sơ và trả lời ngay các câu hỏi về quy định, sẽ giúp giảm 60% thời gian tra cứu, nâng chất lượng xử lý hồ sơ.

Bên cạnh đó, chatbot dịch vụ công, hỗ trợ trả lời, hướng dẫn thủ tục 24/7; kiểm tra hồ sơ trước khi nộp sẽ giúp giảm 70% hồ sơ bị trả lại, qua đó góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Đặc biệt, về tối ưu vận hành, giải pháp AI + RPA hỗ trợ xử lý công việc lặp lại, nhập liệu, kiểm tra, chuyển hồ sơ, qua đó sẽ giảm từ 40% đến 60% thời gian xử lý.

Tại tọa đàm trong khuôn khổ diễn đàn AI360, các chuyên gia, lãnh đạo đều thống nhất rằng có 2 đầu việc hiện đang chiếm hầu hết khối lượng của công chức, viên chức, người lao động là xử lý hồ sơ và báo cáo.

Với xử lý hồ sơ, giải pháp cần áp dụng là các trợ lý, chatbot AI hỗ trợ đa kênh trên ứng dụng, trên web hay tại các Kios. Trong khi đó, với hệ thống quản trị và báo cáo, cần những giải pháp AI hoàn toàn với khả năng tùy chỉnh và linh hoạt theo nhu cầu một cách đơn giản với các cán bộ không có chuyên môn CNTT, thay thế hoàn toàn hệ thống phần mềm cũ.

"AI sẽ giúp chính quyền 2 cấp dự báo tình hình, tự động hóa các quy trình, nghiệp vụ, dịch vụ công, giúp các chính quyền nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực của cán bộ, qua đó đem lại những hiệu ứng tích cực và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp", chuyên gia VINASA nhấn mạnh.