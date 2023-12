{"article":{"id":"2221515","title":"Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất tin bài báo chí","description":"Cơ quan báo chí cần áp dụng nền tảng số, sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động sản xuất tin bài.","contentObject":"<p style=\"text-align: justify;\">Ngày 1/12, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Cục Báo chí - Bộ TT&TT tổ chức tập huấn “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất tin, bài” cho lãnh đạo các cơ quan báo chí.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Dự án Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024, giữa Bộ TT&TT cùng Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), nhằm hỗ trợ sự phát triển của báo chí.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-taphuanbaochi-3-1-810.jpg?width=768&s=w8nxOCntBw1ob0sHdaq-6Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-taphuanbaochi-3-1-810.jpg?width=1024&s=Uy3EeHTmiDEkTrNgY7cjxQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-taphuanbaochi-3-1-810.jpg?width=0&s=70dBX-9N2CUnAaJj_evTbA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-taphuanbaochi-3-1-810.jpg?width=768&s=w8nxOCntBw1ob0sHdaq-6Q\" alt=\"W-taphuanbaochi-3-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-taphuanbaochi-3-1-810.jpg?width=260&s=hohzOr5emVlvuxHEIx-BDg\"></picture>

<figcaption>Tập huấn Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất tin, bài diễn ra ở Đà Lạt (Lâm Đồng).</figcaption>

</figure>

<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Công nghệ AI hỗ trợ hữu ích cho các tòa soạn báo</strong></p>

<p style=\"text-align: justify;\">Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí nhìn nhận, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, xu thế chuyển đổi số như hiện nay, đã có tác động tới lĩnh vực báo chí, truyền thông.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Khi công nghệ số phát triển, nhiều hình thức thể hiện tin tức cũng ra đời, như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo…, đã tạo ra những sản phẩm tin tức độc đáo, hấp dẫn người xem và làm thay đổi cách thức, sản xuất, tiếp cận nội dung các tòa soạn, và hoạt động của phóng viên, biên tập viên. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-taphuanbaochi-2-1-811.jpg?width=768&s=Us_oJONM49BNcZ8pSKLBBA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-taphuanbaochi-2-1-811.jpg?width=1024&s=_wWbdzDGUsJqp7SDuSijww\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-taphuanbaochi-2-1-811.jpg?width=0&s=C9pjS0zfdBwYdfsyRGpiiA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-taphuanbaochi-2-1-811.jpg?width=768&s=Us_oJONM49BNcZ8pSKLBBA\" alt=\"W-taphuanbaochi-2-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-taphuanbaochi-2-1-811.jpg?width=260&s=mynUJCAQX6kQazFCDb_FIQ\"></picture>

<figcaption>Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí phát hiểu tại buổi tập huấn.</figcaption>

</figure>

<p style=\"text-align: justify;\">Theo ông Lợi, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các tòa soạn tập trung việc tối ưu hóa tìm kiếm, như đặt từ khóa, dịch thuật, xử lý hình ảnh, video, chuyển text thành âm thanh.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Cùng với đó, ứng dụng công nghệ cũng giúp trực quan hóa dữ liệu giúp độc giả dễ hiểu hơn, tiếp cận thông tin với nhiều lựa chọn tốt hơn.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Vì thế, Phó Cục trưởng Cục Báo chí cho rằng, để tăng tốc độ sản xuất tin bài, thu hút độc giả và giữ vai trò tiên phong trong công tác truyền thông, các tòa soạn báo nên ứng dụng <strong><a href=\"https://vietnamnet.vn/ai-tag5328903681491827476.html\" target=\"_blank\">AI</a></strong> vào nghiệp vụ, quản lý để hoạt động tốt hơn, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số báo chí.</p>

<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Công nghệ AI được sử dụng tạo ra nội dung tin tức</strong></p>

<p style=\"text-align: justify;\">Còn ông Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Tổng biên tập Báo VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất tin, bài.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Công nghệ AI có thể được sử dụng để tạo ra nội dung tin tức và bài viết tự động dựa trên dữ liệu và thông tin có sẵn, giúp tăng cường tốc độ sản xuất nội dung và giảm thời gian cần thiết cho việc viết tin, bài.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-taphuanbaochi-1jpg-1-812.jpg?width=768&s=jaO6_Ju8PN_Jplegsfl_wg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-taphuanbaochi-1jpg-1-812.jpg?width=1024&s=ZdogM5tQBls9TEUba7I9Iw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-taphuanbaochi-1jpg-1-812.jpg?width=0&s=vaesbYgWE8gd9cY_HZnU6Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-taphuanbaochi-1jpg-1-812.jpg?width=768&s=jaO6_Ju8PN_Jplegsfl_wg\" alt=\"W-taphuanbaochi-1jpg-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-taphuanbaochi-1jpg-1-812.jpg?width=260&s=itjbvPMFTAwNcU8ACs8NnQ\"></picture>

<figcaption>Ông Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Tổng biên tập Báo VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam, chia sẻ tại buổi tập huấn.</figcaption>

</figure>

<p style=\"text-align: justify;\">Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể được sử dụng để phân tích xu hướng và dữ liệu từ các nguồn khác nhau như mạng xã hội, trang tin tức và diễn đàn để đưa ra thông tin chi tiết về các chủ đề đang thu hút, tin tức nổi bật và sở thích của độc giả.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">AI có thể được sử dụng để tối ưu hóa nội dung tin tức và bài viết để tăng cường hiệu suất tối ưu hoá công cụ tìm kiếm, giúp nội dung được tìm kiếm và đọc nhiều hơn trên các công cụ tìm kiếm.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Theo Ban tổ chức, những ứng dụng trên chỉ là một phần nhỏ của cách mà trí tuệ nhân tạo có thể được áp dụng trong sản xuất tin, bài.</p>

