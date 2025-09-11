Binh chủng Tăng thiết giáp được trang bị hai biến thể xe tăng T-90 gồm T-90S và phiên bản xe chỉ huy T-90SK do tập đoàn Uralvagonzavod của Nga chế tạo.

Tại triển lãm lần này có sự xuất hiện của T-90S. Đây cũng là xe tăng trong đội hình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Xe tăng T-90S tại triển lãm

Các xe tăng tại triển lãm hay khi lăn bánh trên đường phố luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt lớn của người dân.

Là một trong những dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu, T-90 nổi tiếng với sự kết hợp giữa hỏa lực mạnh mẽ, khả năng cơ động và hệ thống giáp bảo vệ đa lớp.

T-90, cũng như phiên bản T-90S/SK, được trang bị hệ thống vũ khí cực mạnh và tự động hóa cao với máy tính đường đạn, các cảm biến quang-ảnh nhiệt, khí tài quan sát, hệ thống tự động bám mục tiêu... cho phép xe tăng tấn công chính xác mục tiêu trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết.

Hệ thống ống phóng lựu khói, súng máy và đèn chiếu hồng ngoại được trang bị cho xe tăng

Xe tăng có trọng lượng 46,5 tấn, chiều dài 9,67m, chiều rộng 3,78m, chiều cao 2,86m. Xe có hệ thống truyền lực kiểu cơ khí hành tinh, hộp truyền lực có 2 hộp số, 2 giảm tốc cạnh; sử dụng động cơ diesel B-92C2 tăng áp, sử dụng đa nhiên liệu, vận tốc lớn nhất 60 km/h (trong quá trình huấn luyện Army Game, tốc độ xe có thể đạt xấp xỉ 80 km/h).

Dự trữ hành trình nhiên liệu trên đường nhựa của xe tăng này là 550km, đường đất là 520km; khả năng vượt vật cản leo dốc đứng 30 độ, dốc nghiêng 25 độ, vượt hào rộng 2,6 - 2,8m, vượt vách đứng 0,85m; lội ngầm ở độ sâu 5m, rộng 1.000m.

Được đặt biệt danh “xe tăng bay” nên T-90S có khả năng cơ động mạnh mẽ nhờ động cơ diesel tăng áp công suất 1.000 mã lực kèm hệ thống treo tiên tiến. Sự kết hợp trên giúp phương tiện có thể vượt qua các chướng ngại vật dễ dàng.

Kíp xe có 3 người. Về hỏa lực, xe tăng T-90S được trang bị pháo cỡ nòng trơn 125mm, nạp đạn tự động hoặc bằng tay, cơ số đạn 42 viên, tốc độ bắn 8 phát/phút. Các loại đạn pháo được trang bị trên xe là đạn xuyên vượt tốc, đạn xuyên, đạn nổ phá, đặc biệt là đạn tên lửa có điều khiển bắn qua nòng pháo.

Xe tăng T-90SK lăn bánh trên đường phố Hà Nội

Hệ thống ổn định pháo chính đa trục giúp phương tiện có thể bắn chính xác kể cả khi đang di chuyển.

Về hệ thống phòng vệ, xe được trang bị tổ hợp chế áp quang - điện tử; hệ thống phóng lựu đạn khói (hệ thống phòng vệ chủ động); giáp phản ứng nổ (hệ thống phòng vệ thụ động). Đáng chú ý, xe tăng T-90S có hệ thống phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, hệ thống chữa cháy và thiết bị xả khói mù.

Bên cạnh xe tăng T-90S, còn có xe tăng T62 và T-54B cải tiến.

Xe tăng T-62 được Liên Xô phát triển từ đầu thập niên 1960, là một phiên bản cải tiến so với mẫu tăng T-54. T-62 có kíp lái 4 người; trọng lượng 37,5 tấn; dài 9,335m; rộng 3,3m và cao 3,395m. Xe được trang bị động cơ 580 mã lực với tốc độ tối đa 50 km/h.

Xe tăng T-62 tại triển lãm

Xe tăng này có khả năng vượt vật cản ấn tượng như leo dốc đứng, dốc nghiêng, vượt hào rộng, lội ngầm sâu. Phiên bản T-62 trang bị cho QĐND Việt Nam được lắp pháo 115mm, với cơ số đạn là 40 viên. Ngoài ra, xe tăng còn được trang bị súng máy cỡ nòng 7.62mm với khả năng trữ 2.500 viên đạn.

Xe tăng T-54B cải tiến là phiên bản cải tiến từ dòng xe tăng T54/T55, xe có trọng lượng chiến đấu 36,3 tấn, kíp xe gồm 4 người (trưởng xe, pháo thủ, lái xe, nạp đạn). Xe dài 9m; rộng 3,27m; cao 2,75m.

Ở phiên bản cải tiến, động cơ được nâng cấp giúp hiệu suất hoạt động của xe mạnh hơn, vận tốc nhanh hơn so với T-54 nguyên bản. Vận tốc tối đa của xe tăng này có thể đạt 50 km/h, tầm hoạt động 550km với đường nhựa, 520km với đường đất.

Về hệ thống hỏa lực, T-54B được trang bị pháo chính 100mm, nạp đạn bằng tay, có thể mang theo 38 quả đạn. Tốc độ bắn của pháo chính 7 phát/phút. Các loại đạn dành cho T-54B cải tiến gồm đạn xuyên vượt tốc, đạn xuyên, đạn nổ phá.