Tại khu vực trưng bày ngoài trời ở triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang diễn ra ở Trung tâm triển lãm Việt Nam (Hà Nội) có mô hình mô phỏng tiêm kích Su-30MK2 cùng 5 loại tên lửa.

Đây là sản phẩm của Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Mô hình bơm hơi này có kích thước tương tự tiêm kích Su-30MK2 đang có trong biên chế của QĐND Việt Nam với chiều dài 21,9m, chiều rộng 14,6m, chiều cao 6,4m và khối lượng 230kg.

Mô hình tiêm kích Su-30 và các tên lửa tại khu vực trưng bày ngoài trời

Theo Báo QĐND, sử dụng các loại vũ khí mồi nhử dạng bơm hơi là chiến thuật có từ thời Chiến tranh thế giới thứ hai, nhằm thu hút hỏa lực và gây lãng phí tài nguyên quân sự của đối phương, đồng thời giúp che giấu mục đích chiến lược thực sự.

Để chúng giống thật hơn và đánh lừa các hệ thống trinh sát quang - ảnh nhiệt của đối phương, các mô hình bơm hơi hiện đại còn tích hợp thiết bị phát xạ nhiệt đặc biệt, mô phỏng tín hiệu nhiệt giống hệt như trang bị quân sự thật trong trạng thái hoạt động.

Đáng chú ý, được trưng bày kèm với mô hình là 5 loại tên lửa: không đối không R-27ER1, không đối hạm Kh-31A, không đối không RVV-AE, không đối đất Kh-31P và không đối không R-27ET1.

Tên lửa không đối hạm Kh-31A là tên lửa dùng để tiêu diệt các loại tàu khu trục hoạt động độc lập cũng như trong thành phần của nhóm tàu tấn công (hạm đội), trong điều kiện thời tiết đơn giản cũng như phức tạp, ngày cũng như đêm.

Tên lửa nặng 605kg, khối lượng phần chiến đấu 94,5kg, dài 4,7m, đường kính 0,36m; có cự ly phóng cực đại lên đến 50-70km với mục tiêu có mặt phản xạ 5.000m2; 25km với mục tiêu có mặt phản xạ 500m2.

Tên lửa không đối hạm Kh-31A

Tên lửa Kh-31P là một biến thể của Kh-31 có nhiệm vụ tấn công mặt đất nhờ vào đầu tự dẫn vô tuyến loại thụ động dùng để tiêu diệt các radar vô tuyến đang hoạt động thuộc thành phần các tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần, tầm trung, tầm xa, các thiết bị điều khiển, thông tin liên lạc, chỉ thị mục tiêu của các tổ hợp phòng không tự động hóa cũng như các loại radar mặt đất khác nằm trong dải sóng từ 2mm - 1m với mọi khí tượng.

Tên lửa dài 4,7m, khối lượng 590kg, phần chiến đấu 85kg, sải cánh lái 1,11m, đường kính 0,36m. Tên lửa có cự ly phóng cực đại 110km, cực tiểu không dưới 15km.

Tên lửa Kh-31P

Tên lửa không đối không R-27ER1 có đầu dẫn vô tuyến bán chủ động, dùng để tiêu diệt các mục tiêu trên không tầm xa trong mọi điều kiện thời tiết lẫn áp chế điện tử. Tên lửa có chiều dài 4,775m, nặng 350kg, khối lượng phần chiến đấu 39kg; cự ly phóng cực đại là 70km, cự ly phóng cực tiểu 0,5km; độ cao mục tiêu từ 0,02-27km; tấn công tất cả các hướng.

Tên lửa không đối không R-27ER1.

Tên lửa không đối không RVV-AE được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trong đó có các máy bay tiêm kích, cường kích cơ động cao. Tên lửa có thể hoạt động hiệu quả ngày cũng như đêm, trong điều kiện thời tiết đơn giản và phức tạp.

RVV-AE có trọng lượng 173kg, phần chiến đấu nặng 22,5kg, dài 3,6m, đường kính 0,2m. Tên lửa này có cự ly phóng cực đại là 50km.

Tên lửa không đối không RVV-AE

Tên lửa không đối không R-27ET1 có đầu tự dẫn hồng ngoại dùng để tiêu diệt các mục tiêu trên không tầm xa trong mọi điều kiện thời tiết lẫn áp chế điện tử. R-27ET1 có chiều dài 4,49m, nặng 347kg, phần chiến đấu nặng 39kg, sải cánh 0,972m. Tên lửa có cự ly phóng cực đại 70km, cực tiểu 0,3km.