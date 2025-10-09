30 năm trước, khi Unilever đặt những bước chân đầu tiên vào Việt Nam, doanh nghiệp đã chọn một hướng đi rõ ràng: mọi chiến lược kinh doanh và phát triển bền vững chỉ có giá trị khi gắn chặt với ưu tiên của quốc gia và nhu cầu thực tiễn của cộng đồng sở tại. Định hướng đó đã tạo nên sự khác biệt: không chỉ triển khai những hoạt động đơn lẻ, mà kiến tạo những sáng kiến có khả năng nhân rộng, bền bi theo thời gian, và mang lại tác động xã hội rõ rệt.

Nguyên tắc quan trọng nhất của tầm nhìn này là sự đồng hành chặt chẽ cùng Chính phủ và các bộ, ban, ngành ngay từ giai đoạn sơ khởi, để các sáng kiến có nền tảng vững chắc và khả năng lan tỏa thành chương trình cấp quốc gia. Nhờ vậy, nhiều sáng kiến của Unilever đã trở thành một phần trong hành trình phát triển chung của đất nước, góp sức vào tăng trưởng kinh tế, cải thiện chất lượng sống và định hình những chuẩn mực bền vững lâu dài cho Việt Nam. Đến nay, hầu hết những chương trình Unilever phối hợp cùng các cơ quan quản lý như Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo hay Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đều trở thành những dự án dài hạn, kéo dài hàng thập kỷ.

Unilever đã tiên phong đẩy mạnh nhiều kế hoạch dài hạn và toàn diện hướng đến quản lý rác thải nhựa

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G), bà Lê Thị Hồng Nhi - Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững Unilever Việt Nam, cho rằng: “Đây là thời điểm lý tưởng để các doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò chủ động hơn trong kiến tạo giải pháp bền vững, đồng thời chỉ rõ các thách thức cấp bách nhất hiện nay, cụ thể là vấn đề chất thải nhựa”.

Unilever thể hiện cam kết mạnh mẽ và tinh thần trách nhiệm nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Tầm nhìn chung ấy không dừng lại ở cam kết, mà đã được Unilever hiện thực hóa bằng nhiều sáng kiến hợp tác công - tư. Từ năm 2020, Unilever đã cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Tài nguyên & Môi trường cũ) đồng sáng lập Mạng lưới Hợp tác Công - Tư về kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa (PPC). Tính đến năm 2024, PPC đã trở thành một trong những mô hình hợp tác tiên phong và hiệu quả, quy tụ 28 thành viên bao gồm các công ty tư nhân, nhà tái chế, thu gom, các tổ chức, hiệp hội, chính quyền địa phương. Hơn 17.000 tấn rác thải nhựa đã được thu gom và tái chế, 77% bao bì của Unilever đã có khả năng tái chế, trong khi lượng nhựa nguyên sinh sử dụng trong sản xuất bao bì đã giảm tới 55%. Quan trọng hơn cả, PPC không chỉ xử lý rác thải mà còn kiến tạo một hệ sinh thái nhà sản xuất - nhà thu gom - nhà tái chế - chính phủ - các tổ chức cộng đồng, nâng cao nhận thức người tiêu dùng, và tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Unilever Việt Nam đã trở thành thành viên nòng cốt của Nhóm kỹ thuật Đổi mới sáng tạo và Tài chính giảm Ô nhiễm Rác thải Nhựa thuộc Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa (NPAP) được chủ trì bởi Bộ TN&MT. Sau 2 năm, đánh giá về vai trò của Unilever, bà Đặng Nguyệt Anh - Quản lý Chương trình NPAP nhận định: “Unilever hiện giờ là một trong những doanh nghiệp đi tiên phong để thúc đẩy những mô hình về kinh tế tuần hoàn và giảm ô nhiễm nhựa tại Việt Nam. Nếu Unilever là ‘đầu tàu’, cùng với các doanh nghiệp lớn khác, thì ‘con tàu’ giảm ô nhiễm nhựa của Việt Nam sẽ chạy bon bon. Tôi chọn từ ‘kiên định’ để nói về hành trình này của Unilever”.

Hành trình tạo tác động xanh của Unilever không chỉ dừng lại ở tuần hoàn nhựa, trọng tâm hoạt động của Unilever Việt Nam là đồng hành cùng Chính phủ trong mục tiêu giảm thiểu phát thải carbon và nâng cao sinh kế cho người lao động yếu thế.

Bà Lê Thị Hồng Nhi - Phó Tổng Giám đốc truyền thông, đối ngoại và phát triển bền vững Unilever Việt Nam, đồng thời là đại diện Ban ESG của BritCham

Unilever đã chủ động kết nối với các cơ quan quản lý, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy mục tiêu Net Zero 2050 của quốc gia. Cụ thể, doanh nghiệp đã tổ chức các khóa tập huấn về quản lý và đo lường phát thải cho hơn 150 đại diện các nhà cung ứng trong nước, giúp chuẩn hóa chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn quốc tế. Sự hợp tác công - tư ở lĩnh vực này không chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp áp dụng công nghệ, quy trình giảm phát thải, mà còn giúp Chính phủ có thêm dữ liệu thực tiễn và mô hình thử nghiệm để hoàn thiện khung chính sách.

Sau 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Unilever đã xem Việt Nam như một “ngôi nhà” để gắn bó và cống hiến. Đây là một minh chứng tiêu biểu cho mô hình “doanh nghiệp toàn cầu - trách nhiệm địa phương”, nơi một Unilever không chỉ mang đến sản phẩm và công nghệ, mà còn đồng hành cùng đất nước trong kiến tạo chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa giá trị bền vững.

Bích Đào