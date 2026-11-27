Ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, mở rộng đến ba thị trường mới và tiếp nối những đóng góp cho cộng đồng, Uniqlo khép lại Tuần lễ cảm ơn thu/đông 2026 với nhiều dấu ấn, tiếp tục củng cố vị thế tại thị trường bán lẻ Việt Nam.

Từ cửa hàng đầu tiên đến chiến lược hiện diện đồng nhất

Khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam trên đường Đồng Khởi (TP.HCM) vào tháng 12/2019, Uniqlo không mở rộng ồ ạt mà tập trung kiểm chứng sức mua và thói quen tiêu dùng ở các đô thị lõi.

Sau gần 7 năm, từ cột mốc hơn 10.000 lượt khách ngày đầu khai trương, thương hiệu đã thiết lập mạng lưới 34 cửa hàng trên toàn quốc cùng kênh bán hàng trực tuyến.

Hơn 10.000 khách hàng chào đón cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2019.

Chỉ riêng trong năm 2026, Uniqlo đưa vào vận hành thêm 4 điểm bán, đánh dấu lần đầu tiên hiện diện tại Đà Nẵng, Thanh Hóa và Quảng Ninh. Việc tiến sâu vào các tỉnh thành miền Trung và duyên hải phía Bắc cho thấy bước đi của thương hiệu nhằm tiếp cận khách hàng địa phương, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhịp sống của từng vùng miền.

Trong năm 2026, Uniqlo đã mở thêm các cửa hàng tại 3 thị trường mới ở miền Trung và miền Bắc

Sự mở rộng tại Việt Nam cộng hưởng với đà tăng trưởng của Tập đoàn Fast Retailing. Kết thúc năm tài chính ngày 31/8/2026, doanh thu hợp nhất đạt 3.963,3 tỷ yen (tăng 16,6%), thiết lập kỷ lục năm thứ 5 liên tiếp. Việt Nam nổi lên như một trong những động lực tăng trưởng quan trọng tại Đông Nam Á khi duy trì mức tăng trưởng hai chữ số.

Khi độ phủ đã định hình, Uniqlo chuyển sang hòa nhịp cùng chu kỳ mua sắm của người Việt. Sự kiện Tuần lễ cảm ơn tổ chức 2 lần/năm, riêng đợt cuối năm thường diễn ra trước thềm Black Friday. Chương trình gia tăng kết nối với khách hàng tại các địa phương mới, thay vì chỉ chạy theo cuộc đua giảm giá ngắn hạn.

Sau 7 năm, các chương trình như Tuần lễ cảm ơn cho thấy dấu ấn “bản địa hóa” của Uniqlo ngày càng rõ nét

Dư địa tăng trưởng từ những nhu cầu mặc thường ngày

Theo lãnh đạo Fast Retailing, hoạt động kinh doanh hiện nay linh hoạt hơn trước yếu tố mùa vụ. Danh mục sản phẩm thay vì cố định theo bốn mùa, Uniqlo mở rộng thời gian kinh doanh của nhiều dòng trang phục. Áo thun ngắn tay được bán quanh năm, trong khi áo khoác nhẹ vẫn đáp ứng nhu cầu vào mùa hè.

Việt Nam là một ví dụ về sự đa dạng trong nhu cầu này. Cùng vào những tháng cuối năm, khách hàng tại Hà Nội, Thanh Hóa hay Hạ Long cần giữ ấm, trong khi trang phục thoáng mát vẫn phù hợp với sinh hoạt thường ngày tại TP.HCM. Đây cũng là lợi thế của LifeWear, với danh mục sản phẩm từ AIRism, trang phục chống tia UV đến Heattech, Pufftech và các dòng trang phục phù hợp với môi trường công việc, đáp ứng nhu cầu mua sắm trong cùng một thời điểm.

Theo khảo sát của Fast Retailing (tháng 3 - 8/2026), sự thoải mái và cảm giác khi mặc là yếu tố được khách hàng Đông Nam Á quan tâm nhất ở sản phẩm Uniqlo, tiếp đến là thiết kế, kích cỡ và độ vừa vặn. Năm 2026, thương hiệu đã tiếp nhận hơn 42 triệu ý kiến phản hồi từ khách hàng trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Uniqlo thường xuyên khuyến khích người tiêu dùng chia sẻ trải nghiệm sản phẩm qua website và ứng dụng. Bản thân ông Nakanishi Taketo, Tổng Giám đốc Uniqlo Việt Nam, thường xuyên đến các cửa hàng để lắng nghe khách hàng. Đây là cơ sở để thương hiệu hiểu hơn nhu cầu tiêu dùng tại từng địa phương, từ đó cải tiến sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Gắn kết từ sản xuất đến đời sống cộng đồng

Trước khi mở cửa hàng vào năm 2019, Uniqlo đã hợp tác cùng các nhà sản xuất Việt. Nhiều sản phẩm LifeWear, trong đó có trang phục giữ nhiệt Heattech, được sản xuất tại Việt Nam và phân phối ra toàn cầu.

Uniqlo còn bền bỉ trong các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Từ năm 2024, Uniqlo đồng hành cùng Quỹ Hy vọng xây mới và cải thiện cơ sở vật chất tại 9 điểm trường học vùng sâu, vùng xa. Một phần kinh phí đến từ doanh thu các bộ sưu tập UT trong Tuần lễ cảm ơn.

Tại Tuần lễ cảm ơn mùa thu/đông 2026 vừa diễn ra, Uniqlo công bố dành 1,7 tỷ đồng xây mới điểm trường bản Cơn Vin, thuộc trường Mầm non Yên Thắng, mang đến môi trường học tập an toàn cho trẻ em dân tộc Thái. Thương hiệu cũng hướng đến việc giúp trẻ vùng cao duy trì việc học và chủ động tương lai qua dự án Peace For All, phối hợp cùng Plan International, nâng cao nhận thức về tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Đến nay, dự án đã tiếp cận 4.075 học sinh và 2.181 thanh thiếu niên.

Uniqlo cũng duy trì các hoạt động hỗ trợ trang phục thiết yếu. Từ năm 2024, thông qua sáng kiến The Heart of LifeWear, 20.000 sản phẩm Heattech và 1.100 sản phẩm Pufftech đã được trao tặng tại Việt Nam. Từ tháng 12/2026, chương trình tặng thêm 10.610 trang phục giữ nhiệt đến người dân tại các xã miền núi.

Người dân miền núi nhận áo giữ nhiệt từ chương trình The Heart of LifeWear

Hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu được tin cậy nhất tại Việt Nam, Uniqlo tiếp tục đặt trọng tâm vào chất lượng sản phẩm, trải nghiệm khách hàng, phát triển nguồn nhân lực và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam.

(Nguồn: Uniqlo Việt Nam)