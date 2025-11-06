Đây là chuỗi chương trình do Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) tổ chức với mục tiêu kết nối Doanh nghiệp - Nhà trường - Xã hội, tạo môi trường giao lưu học hỏi và thúc đẩy tinh thần đổi mới của thế hệ kỹ sư, kiến trúc sư tương lai.

Univers Tour - cầu nối giữa tri thức và thực tiễn sản xuất

Univers Tour mang đến cho sinh viên cơ hội cập nhật xu hướng, công nghệ và giải pháp vật liệu mới thông qua các workshop chuyên đề, minigame giao lưu và không gian trải nghiệm sản phẩm.

Workshop “Tiêu chuẩn công trình xanh và tác động đến lựa chọn vật liệu - yếu tố then chốt cho phát triển bền vững trong ngành xây dựng” giúp sinh viên hiểu rõ hơn các bộ tiêu chuẩn LEED, LOTUS, cũng như vai trò của vật liệu nhựa trong giảm phát thải CO2 và tái chế, hướng đến xây dựng xanh và bền vững.

“Univers Tour không chỉ là nơi sinh viên được học thêm kiến thức, mà còn là dịp để kết nối tri thức học thuật với thực tiễn sản xuất. Thông qua chương trình, Tiền Phong Nam mong muốn lan tỏa tinh thần sáng tạo, khát vọng vươn lên và truyền cảm hứng cho thế hệ kỹ sư trẻ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành xây dựng và xã hội trong tương lai”, ông Lê Văn Thu, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam nhấn mạnh.

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Không gian học tập gắn liền trải nghiệm

Tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, chương trình đã diễn ra trong không khí sôi nổi, quy tụ đông đảo sinh viên khoa Xây Dựng, cùng nhau tham gia các hoạt động workshop, giao lưu, minigame, và trải nghiệm sản phẩm tại booth trưng bày.

Sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM hào hứng tham gia workshop và trải nghiệm sản phẩm Nhựa Tiền Phong

Các bạn sinh viên được trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp, đặt câu hỏi và quan sát thực tế, từ đó hiểu sâu hơn mối liên hệ giữa vật liệu và môi trường. Không khí học tập xen lẫn trải nghiệm giúp sinh viên có thêm góc nhìn mới về tầm quan trọng của công trình xanh trong phát triển bền vững.

Đại học Thủ Dầu Một: Khơi dậy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với môi trường

Workshop mang đến góc nhìn thực tiễn cho sinh viên về vai trò vật liệu xanh trong xây dựng bền vững

Đại học Thủ Dầu Một trở thành điểm dừng tiếp theo của Univers Tour 2025, nơi hành trình “kiến tạo xanh” tiếp tục khơi dậy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với môi trường trong cộng đồng sinh viên.

Song song với workshop chuyên sâu, các hoạt động giao lưu, minigame, khu vực booth trải nghiệm cũng thu hút đông đảo sinh viên đến quan sát và tìm hiểu công nghệ sản xuất ống nhựa Tiền Phong. Sự kết hợp giữa tri thức, trải nghiệm và tương tác thực tế đã biến không gian này trở thành một “phòng thí nghiệm mở” nơi tri thức được kết nối và lan tỏa.

Nhiều sinh viên bày tỏ sự hứng khởi khi lần đầu được tiếp xúc với mô hình vận hành doanh nghiệp sản xuất thực tế, hiểu rõ hơn mối liên kết giữa kỹ thuật, môi trường và trách nhiệm xã hội.

“Các chia sẻ trong chương trình giúp em có thêm kiến thức thực tiễn về xu hướng phát triển xanh trong xây dựng. Univer Tour tạo điều kiện để chúng em có cơ hội được giao lưu trực tiếp với doanh nghiệp và thấy rõ sự gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn”, Bùi Đức Duy, sinh viên Khoa Kiến trúc - Xây dựng, Trường Đại học Thủ Dầu Một bày tỏ.

Tiếp tục hành trình lan tỏa giá trị bền vững

Trong khuôn khổ chương trình, Tiền Phong Nam đã trao 11 suất học bổng trị giá 44 triệu đồng cho sinh viên tiêu biểu có thành tích học tập xuất sắc của hai trường. Đây là hành động thiết thực thể hiện cam kết đồng hành cùng giáo dục và thế hệ trẻ Việt Nam.

Đại diện Tiền Phong Nam trao học bổng cho các sinh viên tiêu biểu

Univers Tour Tiền Phong Nam được khởi xướng nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa doanh nghiệp và nhà trường, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy sáng tạo và ý thức phát triển bền vững.

Với phương châm “Khơi dòng khát vọng - Dẫn lối tương lai”, Tiền Phong Nam sẽ tiếp tục mở rộng hành trình Univers Tour đến nhiều trường đại học, mang tri thức và trải nghiệm thực tiễn đến gần hơn với sinh viên.

Ngọc Minh