Tôi thường ăn dứa mỗi ngày, khoảng 1/4 quả nhỏ. Xin chuyên gia cho biết loại quả này mang lại những lợi ích gì và nên ăn bao nhiêu để hạn chế tăng cân? (Lê Thị Sen - Hà Nội).

Lương y Bùi Đắc Sáng, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Theo Đông y, dứa có vị chua ngọt, tính bình, không thiên về hàn hay nhiệt. Dứa quy vào kinh phế và đại tràng, có tác dụng thanh nhiệt, giải thử, chỉ khát, tiêu thực, khai vị, lợi niệu, chỉ tả và nhuận tràng.

Dứa có thể được sử dụng để hỗ trợ giải nhiệt trong thời tiết nóng, giảm cảm giác khát, kích thích tiêu hóa, cải thiện tình trạng ăn uống khó tiêu, chán ăn. Dứa cũng được nhắc đến trong Đông y với công dụng hỗ trợ một số chứng như viêm phế quản, viêm thận, tiêu chảy.

Loại quả quen thuộc này nếu ăn khoảng 100g mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

1. Hỗ trợ làn da khỏe mạnh

Dứa chứa vitamin C - dưỡng chất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen và tham gia vào hệ thống chống oxy hóa của cơ thể. Vì vậy, bổ sung dứa hợp lý vào chế độ ăn có thể góp phần cung cấp dưỡng chất cho làn da.

Dứa là loại trái cây tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Tuy nhiên, dứa không có tác dụng làm trắng da tức thời. Muốn duy trì làn da khỏe mạnh, bạn cần kết hợp chế độ ăn đa dạng, ngủ đủ giấc và chăm sóc da phù hợp.

2. Hỗ trợ tiêu hóa

Dứa chứa bromelain - nhóm enzyme có khả năng tham gia phân giải protein. Vì vậy, loại quả này thường được dùng cùng các món thịt, cá hoặc thực phẩm giàu đạm.

Theo Đông y, dứa có vị ngọt pha chua, thiên về tác dụng sinh tân, giải khát, tiêu thực. Ăn một lượng vừa phải có thể giúp khẩu phần ăn đa dạng hơn.

3. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Dứa chứa nhiều nước và chất xơ, vị ngọt tự nhiên. Một khẩu phần vừa phải có thể được dùng làm món ăn phụ thay thế cho bánh kẹo hoặc các món ăn vặt nhiều đường, chất béo.

Tuy nhiên, mọi người không nên hiểu rằng dứa có khả năng "đốt mỡ" hay giảm cân trực tiếp. Kiểm soát cân nặng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tổng năng lượng nạp vào, chất lượng chế độ ăn và mức độ vận động. Ăn 1/4 trái như bạn không quá nhiều nhưng bạn có thể cắt bỏ đồ ăn vặt khác không ảnh hưởng tới cân nặng.

Cách ăn: Bạn nên ưu tiên dứa tươi, nguyên miếng thay vì nước ép hay cho thêm đường. Mỗi người có thể dùng khoảng 100-200g/lần, tùy tổng khẩu phần trong ngày.

Bạn không nên ăn quá nhiều khi bụng đói nếu dễ cồn cào hoặc khó chịu dạ dày, có thể kết hợp với sữa chua không đường, yến mạch, các loại hạt hoặc salad. Nếu sau khi ăn dứa xuất hiện ngứa miệng, nổi mề đay, sưng môi hoặc khó thở, người dân cần ngừng ăn.