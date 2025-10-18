Sáng 18/10, lãnh đạo UBND xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến nguyên Chủ tịch UBND xã Kim Liên tử vong.

Trước đó, khoảng 20h tối 17/10, trên địa bàn xã Kim Liên xuất hiện mưa lớn. Mưa kèm theo gió mạnh khiến đường dây cáp đang được mắc tạm bợ trên cây sau bão rơi xuống, vắt ngang đường.

Thời điểm trên, ông Nguyễn Quang Lộc (57 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Kim Liên vừa nghỉ hưu theo chế độ) đang điều khiển xe máy trên đường về nhà, không may vướng vào dây cáp sà xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Sự việc khiến ông Lộc ngã xuống đường, bị thương nặng. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông Lộc đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Kim Liên đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.