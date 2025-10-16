Trưa nay (16/10), Công an phường Long Trường (TPHCM) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn khiến cụ bà khuyết tật tử vong sau va chạm với xe bán tải.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, tài xế L.H.L. (39 tuổi) điều khiển xe bán tải mang biển kiểm soát TPHCM lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh (địa bàn phường Long Trường).

Khi tài xế L. cho xe rẽ trái từ đường Nguyễn Duy Trinh vào đường 963 đã xảy ra va chạm với bà T.T.N. (79 tuổi, ngụ gần hiện trường).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Đ.X.

Theo người dân, bà N. bị khuyết tật từ nhỏ, không thể đi lại bình thường mà phải di chuyển bằng cách lết dưới mặt đường.

Cú va chạm mạnh khiến cụ bà 79 tuổi bị xe bán tải cán qua, kéo đi một đoạn và tử vong tại chỗ.

Công an phường Long Trường đã phối hợp với Công an TPHCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Lực lượng chức năng đang trích xuất hình ảnh từ camera an ninh khu vực để làm rõ diễn biến và xác định nguyên nhân vụ tai nạn.