Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h50 ngày 17/10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại nút giao Ngọc Hồi - Đỗ Mười (phường Yên Sở, Hà Nội) khiến 1 nữ sinh lớp 9 tử vong.

Người dân tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô tải mang biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên đang di chuyển theo hướng đi đường Đỗ Mười, đến gần cổng bến xe Nước Ngầm (phường Yên Sở) thì va chạm với một học sinh điều khiển xe đạp đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Đỗ Mười. Ảnh: H.M

Sau cú va chạm, nữ sinh tử vong tại chỗ, xe đạp bị biến dạng.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng Công an phường Yên Sở để giải quyết vụ tai nạn.

Hiện Công an phường Yên Sở đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.