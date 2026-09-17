Ngày 17/9, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai cho biết, vừa lập biên bản, niêm phong và tạm giữ xe khách do tài xế vi phạm nồng độ cồn khi lái xe đi đổ dầu.

CSGT niêm phong phương tiện vi phạm. Ảnh: PC08

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h53 ngày 16/9, tại Km119 Quốc lộ 13 (đoạn qua phường Lộc Ninh, Đồng Nai), lực lượng CSGT phát hiện xe khách BKS 50E-446.XX có dấu hiệu bất thường nên dừng phương tiện kiểm tra.

Tài xế được xác định là ông T.N.Q. (49 tuổi, ngụ TP Đồng Nai). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở của ông Q. ở mức 0,338mg/l khí thở.

Làm việc với CSGT, ông Q. thừa nhận đã uống rượu bia trước khi lái xe. Người này cho biết, lý do điều khiển phương tiện ra ngoài để đổ dầu vì cho rằng giá có thể tăng vào ngày hôm sau.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận (GCN) đăng ký xe, GCN kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cùng GCN bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự.

CSGT lập biên bản tài xế xe khách vi phạm. Ảnh: PC08

Tổ công tác sau đó lập biên bản vi phạm hành chính, niêm phong và tạm giữ phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Theo Nghị định 168, hành vi điều khiển ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn từ trên 0,25 đến 0,4mg/l khí thở bị phạt 18-20 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.