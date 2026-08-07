XEM CLIP:

Sáng 7/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 vừa lập biên bản một tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn gấp hơn hai lần mức "kịch khung" và vi phạm tốc độ.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, vào 22h03 ngày 5/8, tổ CSGT phát hiện xe ô tô con biển số 24A-286.XX chạy với tốc độ 91 km/h, vượt quá tốc độ tối đa cho phép 11 km/h (91/80 km/h).

Tổ CSGT làm việc với tài xế Nguyễn Tuấn A.

Sau khi dừng phương tiện kiểm tra, tổ công tác xác định người điều khiển là tài xế Nguyễn Tuấn A. (SN 1982, trú tại tỉnh Lào Cai). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lái xe có dấu hiệu sử dụng rượu, bia nên tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở.

Kết quả đo được là 0,949 mg/L khí thở, đây là mức cao hơn hai lần mức "kịch khung" xử phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn.

Tổ công tác đã lập biên bản xử lý đối với hai hành vi vi phạm gồm: điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h và điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/L khí thở.

Với các hành vi vi phạm trên, lái xe bị xử phạt 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện đến 10 ngày theo quy định.

Đại diện Cục CSGT khuyến cáo, rượu, bia làm suy giảm khả năng quan sát, phản xạ và xử lý tình huống. Khi kết hợp với việc điều khiển phương tiện trên đường cao tốc ở tốc độ cao, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng sẽ tăng lên rất nhiều.