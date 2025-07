Việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10 đang dần trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần hiểu rõ cả những ưu điểm và hạn chế của loại nhiên liệu này trước khi quyết định sử dụng.

Lợi ích của xăng E10 là gì?

Xăng E10 là loại nhiên liệu pha trộn giữa 90% xăng khoáng và 10% ethanol sinh học – một loại cồn có nguồn gốc từ nguyên liệu tái tạo như ngô, mía hoặc sắn. Đây được xem là một giải pháp thay thế thân thiện với môi trường, giúp giảm phát thải khí nhà kính trong ngành giao thông vận tải.

Xăng E10 đã được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trong những năm qua. Ảnh: C&T News

Ethanol có chỉ số Octane rất cao (trên 100), giúp tăng trị số Octane tổng thể của xăng E10. Nhờ đó, quá trình đốt cháy trong buồng đốt diễn ra đều và ổn định hơn, hạn chế hiện tượng kích nổ (gõ máy), nâng cao hiệu suất động cơ.

Ngoài ra, có khả năng hòa tan cặn bẩn, giúp làm sạch muội than tích tụ trong buồng đốt và ống dẫn nhiên liệu, từ đó duy trì hiệu suất và kéo dài tuổi thọ động cơ. Cuối cùng, do sử dụng ethanol sinh học rẻ hơn so với xăng khoáng, giá bán lẻ xăng E10 thường thấp hơn các loại xăng cao cấp như A95 hoặc A98.

Nhờ những lợi ích kể trên, xăng E10 đã được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia từ nhiều năm qua. Trong đó, Brazil là quốc gia tiên phong ủng hộ xăng pha cồn từ năm 1975, sử dụng cồn sản xuất từ mía để pha vào xăng với tỉ lệ lên đến 20%. Mỹ sử dụng xăng pha cồn từ năm 1976 và hiện đang sử dụng xăng sinh học E10.

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đã bắt đầu bán xăng E20 từ năm 2008, Philippines dùng xăng E10 từ năm 2011. Liên minh châu Âu đã bắt buộc sử dụng xăng E10 từ năm 2020.

Còn tại Việt Nam, các doanh nghiệp xăng dầu lớn như Petrolimex, PVoil sẽ triển khai thử nghiệm tại TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng từ ngày 1/8/2025. Theo dự thảo Thông tư quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam do Bộ Công Thương soạn thảo và đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan, việc sản xuất phối trộn và bán xăng E10 thay cho xăng khoáng sẽ được áp dụng bắt buộc trên toàn quốc từ ngày 1/1/2026.

Loại xe ô tô nào có thể sử dụng xăng E10?

Theo Tổ chức tư vấn chính sách giao thông độc lập của Vương quốc Anh - RAC Foundation, hầu hết ô tô chạy xăng sản xuất từ năm 2011 trở đi đều có thể sử dụng xăng E10 một cách an toàn. Thậm chí, ngay cả các xe được sản xuất từ sau năm 2000 cũng tương thích nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, bao gồm các mẫu xe của các thương hiệu lớn như Audi, Ford, Mercedes-Benz, Toyota và Volkswagen.

Tuy nhiên, những xe đời cũ được sản xuất trước năm 2000 hoặc không có hệ thống phun xăng điện tử sẽ không hoàn toàn tương thích với xăng E10, từ đó có thể gặp một số rủi ro như ăn mòn gioăng cao su, ống dẫn xăng và oxy hóa các chi tiết kim loại.

Bên cạnh đó, ethanol có thể làm bong tróc các cặn bẩn tích tụ lâu ngày trong bình xăng và hệ thống nhiên liệu, dẫn đến tắc kim phun, bơm xăng hoặc các bộ phận khác.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng xăng E10

Để biết được xe của mình có sử dụng được xăng E10 hay không, người dùng cần kiểm tra sách Hướng dẫn sử dụng xem khuyến cáo của nhà sản xuất về nhiên liệu phù hợp. Nếu ghi "E10 compatible" thì nghĩa là xe dùng được xăng E10.

Nhiều mẫu xe hiện nay có dán nhãn để người dùng biết được các loại nhiên liệu phù hợp cho xe. Ảnh: National World

Một số dòng xe hiệu suất cao như xe thể thao được khuyến nghị chỉ nên dùng xăng cao cấp có trị số Octane tối thiểu là 95 (A95) hoặc cao hơn là 98 (A98) để tối ưu động cơ, tránh kích nổ sớm. Nếu xe để lâu không sử dụng, xăng E10 tồn trong bình chứa dễ bị tách lớp, hấp thụ nước và có thể gây khó khởi động.

Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) tuyên bố ethanol có hàm lượng năng lượng thấp hơn xăng truyền thống một chút, nên có thể làm giảm nhẹ hiệu quả nhiên liệu (khoảng 3%) khi sử dụng xăng E10. Nhưng trong điều kiện lái xe thực tế, người lái sẽ khó nhận ra sự khác biệt

Các chuyên gia cho biết người dùng không cần quá lo lăng nếu xe của họ đang sử dụng là đời mới. Nếu cảm thấy không phù hợp, người dùng hoàn toàn có thể chuyển đổi qua lại giữa xăng E10 với các loại xăng khoáng khác như A95 hoặc A98 mà không gây hại cho động cơ.

Xăng E10 là bước tiến quan trọng trong lộ trình hướng đến một nền giao thông xanh và bền vững. Với những mẫu xe đời mới, việc sử dụng E10 không chỉ an toàn mà còn giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, người dùng cần chủ động tìm hiểu để đảm bảo chiếc xe của mình phù hợp với loại nhiên liệu này, nhằm tránh những rủi ro không đáng có.

(Theo RAC, EIA)