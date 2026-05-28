Tổng Giám đốc V-Film Trần Đức Việt chia sẻ về tầm nhìn xây dựng dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa và đưa những câu chuyện Việt đến với khán giả toàn cầu.

Từ hào khí Đông A tới dòng chảy lịch sử Việt

- Công chúng đang rất tò mò về dự án đầu tiên của V-Film, hãng sẽ trình làng tác phẩm điện ảnh hay truyền hình và khai thác chủ đề gì, thưa ông?

Dự án đầu tiên của chúng tôi là series phim dài tập, tập trung khai thác giai đoạn đỉnh cao của lịch sử triều đại nhà Trần, xoay quanh hào khí Đông A từ giai đoạn chuyển giao quyền lực Lý-Trần tới ba lần kháng chiến chống quân Nguyên - Mông.

Bên cạnh các đại cảnh lịch sử, tác phẩm cũng tập trung vào những lựa chọn sinh tử và số phận con người phía sau các quyết sách ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước thời điểm bấy giờ.

Series phim đã hoàn tất khâu kịch bản mùa 1 với 10 tập. Dự án đang ở giai đoạn tuyển chọn diễn viên, dự kiến khởi quay vào tháng 7/2026 và sẽ công chiếu mùa đầu tiên vào tháng 12 năm nay

- Tại sao V-Film lại chọn làm phim về triều đại nhà Trần, thay vì một triều đại khác trong chiều dài lịch sử hơn 4.000 năm của chúng ta?

Triều đại nhà Trần vốn đã mang tầm vóc của một thiên sử thi điện ảnh với những biến động lớn của thời đại, những xung đột quyền lực cùng các bậc anh kiệt gánh trên vai vận mệnh dân tộc. Đằng sau đó là những hy sinh, đánh đổi và số phận con người tạo nên chiều sâu đặc biệt cho giai đoạn lịch sử này. Đây là nền tảng rất phù hợp để phát triển thành series dài tập.

Và tất nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu, V-Film cũng đã lên kế hoạch sản xuất nhiều dự án phim truyện lịch sử khác, chúng tôi dự kiến sẽ thông tin trong thời gian tới.

- Vì sao V-Film lại chọn đề tài khó như vậy và hãng lấy gì để tự tin sẽ có kết quả khác biệt?

Phim dã sử luôn là đề tài khó, áp lực và kỳ vọng của công chúng rất cao trong khi cơ sở vật chất lẫn dữ liệu để tái hiện của chúng ta không nhiều, nếu không muốn nói là vô cùng thách thức. Nhưng sứ mệnh của V-Film là tôn vinh văn hóa và niềm tự hào Việt Nam, tạo ra những tác phẩm lay động cảm xúc của công chúng toàn cầu. Do đó, khó mấy cũng phải bắt đầu!

Điều chúng tôi hướng tới không phải là minh họa lịch sử bằng tư liệu, sử sách, mà kể lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh. Nhân vật phải có chiều sâu, xung đột phải đủ sức cuốn hút và cảm xúc phải đủ mạnh để chạm tới khán giả hôm nay, trong khi vẫn giữ được tinh thần và bản sắc của lịch sử Việt Nam.

Để làm được điều đó, chúng tôi có sự đồng hành của đội ngũ hùng hậu và chuyên nghiệp. Đó là các nhà nghiên cứu uy tín như GS.TS Vũ Minh Giang (Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam), ê-kíp làm phim gồm những người giàu kinh nghiệm từng làm việc trong môi trường Hollywood và thế hệ đạo diễn trẻ người Việt giàu năng lượng sáng tạo…

Quá trình nghiên cứu, phục dựng bối cảnh, phát triển kịch bản và casting cũng được thực hiện kỹ lưỡng để các nhân vật lịch sử thực sự “sống” trên màn ảnh.

Đặc biệt, đây là một trong những dự án phim dài tập được đầu tư quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Dự án không chỉ tạo ra một tác phẩm giải trí, mà còn khơi gợi niềm tự hào và sự quan tâm của công chúng đối với lịch sử dân tộc.

Xây dựng dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam

- Dự án về triều đại nhà Trần được giới thiệu là điểm khởi đầu của một lộ trình dài hơi. V-Film đang hình dung chiến lược phát triển các tác phẩm dòng phim lịch sử - văn hóa trong tương lai như thế nào?

Series về triều Trần không phải là một tác phẩm độc lập, mà là viên gạch đầu tiên trong định hướng dài hạn của V-Film đối với dòng phim truyện lịch sử Việt Nam.

Chúng tôi đang từng bước xây dựng dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa. Trong đó, mỗi tác phẩm là một lát cắt của lịch sử dân tộc nhưng vẫn có sự kết nối về không gian văn hóa, bối cảnh và tinh thần thời đại để những câu chuyện của quá khứ vẫn có thể chạm tới cảm xúc của khán giả hôm nay. Mục tiêu không chỉ là tạo ra những bộ phim riêng lẻ, mà là từng bước hình thành một thế giới điện ảnh mang bản sắc Việt Nam.

Ở đó, lịch sử không chỉ hiện lên qua những trận đánh hay các sự kiện lớn, mà còn được tái hiện thông qua đời sống thường nhật, tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật và những con người đã làm nên từng giai đoạn lịch sử.

- Một kế hoạch kéo dài nhiều năm đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Điều gì khiến V-Film tin tưởng có thể theo đuổi con đường này đến cùng?

Chúng tôi tin tưởng bởi đây không phải là một dự án được xây dựng theo tư duy ngắn hạn.

V-Film có lợi thế là được phát triển trong hệ sinh thái Vingroup với năng lực đầu tư dài hạn cùng kinh nghiệm triển khai những dự án quy mô lớn, đòi hỏi sự bền bỉ và tiêu chuẩn vận hành cao trong nhiều năm. Đây là nền tảng quan trọng để chúng tôi theo đuổi những mục tiêu dài hơi trong lĩnh vực điện ảnh.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu chúng tôi đã xây dựng lộ trình phát triển theo từng giai đoạn, với các mục tiêu và kế hoạch triển khai cụ thể.

Quan trọng hơn cả là đội ngũ. V-Film quy tụ những con người trẻ, giàu năng lượng sáng tạo và có chung mong muốn kể những câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại. Chúng tôi tin rằng khi có đủ quyết tâm, nguồn lực và cách tiếp cận bài bản, những dự án tưởng như rất khó vẫn có thể từng bước trở thành hiện thực.

- Vingroup bước vào điện ảnh trong bối cảnh thị trường đang tăng trưởng. Mục tiêu của V-Film là gì?

Điện ảnh Việt Nam đang phát triển nhanh nhưng vẫn thiếu nền tảng để trở thành một ngành công nghiệp hoàn chỉnh. Hạ tầng chưa đồng bộ, hệ sinh thái sản xuất còn phân mảnh, khả năng cạnh tranh quốc tế còn hạn chế. Trong khi đó trên thế giới, điện ảnh được coi là “hạ tầng mềm” của quốc gia.

Vì thế, chúng tôi xây dựng V-Film với tầm nhìn dài hạn, đầu tư vào hạ tầng, con người, tiêu chuẩn sản xuất, với mong muốn góp phần nâng tầm ngành công nghiệp điện ảnh Việt. Nếu chỉ dừng ở quy mô nhỏ thì rất khó tạo ra thay đổi mang tính hệ thống. Đó sẽ là cánh cửa để chúng ta bước ra thế giới cũng như mang thế giới tới Việt Nam một cách hiệu quả đúng với tinh thần phụng sự mà Vingroup theo đuổi. Muốn bước ra thế giới bằng điện ảnh, trước hết chúng ta phải kể được những câu chuyện của chính mình.

- Xin cảm ơn ông!