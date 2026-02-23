Tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc vụt sáng trở thành ngôi sao hàng đầu. Anh vượt qua rất nhiều những tên tuổi của bóng đá châu Á để giành danh hiệu Vua phá lưới, cùng những giải thưởng bàn thắng đẹp nhất vòng bảng, bàn thắng đẹp nhất giải…

Đẳng cấp tầm châu lục của Đình Bắc là điều không phải bàn cãi, bởi không chỉ tỏa sáng ở giải U23 châu Á, chân sút sinh năm 2004 còn ghi dấu ấn ở Cúp CLB Đông Nam Á, AFC Champions League Two 2025/26 trong màu áo CAHN.

Đình Bắc tỏa sáng ở giải U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Tuy nhiên, có một nghịch lý là khi về chơi ở V-League, Đình Bắc lại chưa thể phát huy được hết tài năng của mình. Càng khó tin hơn khi chân sút người Nghệ An tính đến thời điểm hiện tại, tức là hết giai đoạn lượt đi V-League, vẫn chưa ghi một bàn nào cho CAHN.

Thực tế, việc Đình Bắc không để lại nhiều dấu ấn ở V-League là vì nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan. Nếu như ở U23 Việt Nam Đình Bắc là ngôi sao, là người được cả đội bóng “phục vụ”, thì ở CAHN anh lại phải tự lực là chính. Kể từ đầu giải, tiền đạo 22 tuổi đá chính 8 trận, dự bị 2 trận trong tổng số 10 trận ra sân, nhưng luôn gặp nhiều khó khăn, không nguy hiểm như khi khoác áo U23 Việt Nam.

Ở độ tuổi dưới 23, Đình Bắc vẫn còn thiếu kinh nghiệm, "mánh khóe "cần thiết khi đối đầu với các ngoại binh, các hậu vệ đẳng cấp ở V-League. Nói như HLV Polking, Đình Bắc cần thêm thời gian để trưởng thành thực sự.

Nhưng anh lại gặp nhiều khó khăn ở V-League. Ảnh: S.N

Ở góc độ ngoài chuyên môn, thời gian qua Đình Bắc liên tục tham gia các hoạt động quảng cáo, dù tất cả vẫn nằm trong kiểm soát, nhưng ít nhiều ảnh hưởng tới sự tập trung của tiền đạo số 1 U23 Việt Nam.

Trong những trận đấu tới và có thể là đến hết mùa giải, HLV Polking nhiều khả năng vẫn tin dùng các ngoại binh thay vì tin tưởng tuyệt đối với một ngôi sao trẻ như Đình Bắc, trong bối cảnh CAHN chỉ còn một mục tiêu duy nhất là vô địch V-League. Tính ổn định về phong độ, nền tảng thể lực, tâm lý vững càng, nhiều “chiêu”, là điều mà Vua phá lưới U23 châu Á 2026 đang thiếu.

Nói thế không có nghĩa là Đình Bắc hết cửa tỏa sáng, hay ít nhất là làm được “điều gì đó” ở V-League. Thử thách lớn phía trước, sẽ là động lực để tiền đạo sinh năm 2004 phấn đấu nhiều hơn, hoàn thiện hơn, sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh sòng phẳng ở CLB để có vị trí đá chính.