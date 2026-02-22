Sau khoảng 2 năm chấn thương, Đoàn Văn Hậu trở lại mạnh mẽ, liên tục đá chính ở CAHN những trận đấu gần đây. Dù cầu thủ sinh năm 1999 chưa lấy lại phong độ đỉnh cao, nhưng anh vẫn là lựa chọn hàng đầu ở đội bóng ngành công an.

So với thời điểm trước khi chấn thương, Văn Hậu có thể hình "gọn" đi trông thấy, nhưng bù lại có thêm độ “lạnh” cần thiết. Những pha vào bóng của cầu thủ quê Hưng Yên thay vì va đập mạnh, thì nay là những động tác tinh tế, tiết chế hơn rất nhiều.

Văn Hậu đang trở lại với thời đỉnh cao. Ảnh: S.N

HLV Polking nhận xét Văn Hậu dù vắng bóng trong thời gian dài, nhưng vẫn là một trong những cầu thủ chạy cánh tốt nhất Việt Nam hiện tại. Thuyền trưởng CAHN tin tưởng học trò của mình có thể ghi điểm với HLV Kim Sang Sik, trở lại tuyển Việt Nam trong đợt tập trung vào tháng 3 tới, nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Phong độ tốt dần lên của Văn Hậu là một tin vui với HLV Kim Sang Sik, tuy nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đang có cơn đau đầu dễ chịu khi phải đưa ra quyết định chọn ai cho vị trí cánh trái.

Quang Vinh là người đá chính ở tuyển Việt Nam trong những trận đấu gần đây, ngoài ra còn có Văn Vĩ hay Phan Tuấn Tài. Ở đợt tập trung tới đây, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng làm mới vị trí này bằng cầu thủ cũ: Đoàn văn Hậu.

Văn Hậu sẽ đá chính ở tuyển Việt Nam?

Về sự cạnh tranh của Văn Hậu, Quang Vinh cho biết: “Cậu ấy là một cầu thủ giỏi và tôi hy vọng chúng tôi cùng được phục vụ cho tuyển Việt Nam. Tôi và Văn Hậu có thể đá cùng nhau, như khi ở CLB CAHN”.

Một phương án hoàn toàn có thể được HLV Kim Sang Sik tính tới là dùng Văn Hậu ở vị trí trung vệ lệch phải, trong khi Quang Vinh chạy cánh. Đây chính là cách mà HLV Polking đang sử dụng ở CLB CAHN, nhằm tận dụng “tài nguyên”, với 2 cầu thủ đẳng cấp hàng đầu Việt Nam.

Nếu cả Văn Hậu và Quang Vinh cùng ra sân ở trận tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia ngày 31/3, đây sẽ là quyết định mà HLV Kim Sang Sik gây bất ngờ với đối thủ.