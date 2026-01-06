Ngày 6/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Nghĩa (49 tuổi, trú xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) về tội Cản trở giao thông đường bộ.

Bị can Bùi Đức Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Phú Thọ

Theo kết quả điều tra ban đầu, gia đình ông Nguyễn Hải L. (60 tuổi, trú xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) tổ chức đám cưới cho con và thuê Bùi Đức Nghĩa lắp dựng rạp cưới.

Sáng 1/1, mặc dù biết đường liên thôn là đường giao thông công cộng, việc chiếm dụng vỉa hè và một phần lòng đường chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhưng Nghĩa vẫn tổ chức lắp dựng rạp.

Chiều 4/1, sau khi đám cưới kết thúc, gia đình chủ nhà yêu cầu tháo dỡ rạp cưới để hoàn trả mặt bằng giao thông. Tuy nhiên, do khung rạp có kích thước lớn, việc tháo dỡ mất nhiều thời gian nên đến tối cùng ngày vẫn chưa hoàn tất, nhiều cột trụ vẫn còn nằm trên phần đường giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an Phú Thọ

Khoảng 20h cùng ngày, anh Đặng Việt Cường (38 tuổi, trú xã Bình Nguyên) điều khiển xe mô tô va chạm vào cột trụ rạp cưới còn sót lại, dẫn đến bị thương nặng và tử vong sau đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức điều tra. Quá trình điều tra ban đầu xác định, hành vi lắp dựng rạp cưới lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không bảo đảm an toàn giao thông của Bùi Đức Nghĩa là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn.