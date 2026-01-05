MS 2026.005

Hơn 10 năm qua, gia đình chị Bùi Thị Thủy (SN 1989), người dân tộc Mường ở thôn Hợp Thành, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ đã phải oằn mình chống chọi với gánh nặng kinh tế khi cả hai con gái đều mắc bệnh nan y ngay từ khi mới chào đời.

Cả hai con gái đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh khiến gia đình chị Thuỷ lâm vào khó khăn, kinh tế kiệt quệ

Hai con gái của chị là Bùi Thị Phương Thảo (SN 2011) và Bùi Phương Thanh (SN 2020) đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia). Bệnh khiến Thảo và Thanh phải sống phụ thuộc vào việc truyền máu suốt cuộc đời.

Vợ chồng chị Thủy chủ yếu làm nông nghiệp, ngày nông nhàn thì lao động tự do. Cuộc sống vốn chật vật, thêm chi phí điều trị hằng tháng cho hai con mắc bệnh hiểm nghèo khiến gia đình rơi vào cảnh quá sức.

Khi Thảo mới 3 tháng tuổi, thấy con xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường, chị Thủy vội vã đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình thăm khám. Qua xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Thảo mắc bệnh tan máu bẩm sinh khiến vợ chồng chị như sụp đổ. Ngay sau đó, bé Thảo được nhập viện để điều trị.

Cũng từ đó, cứ mỗi tháng 1 lần, theo lịch hẹn của bác sĩ, gia đình lại bồng bế con đến viện để điều trị. Đến năm 2014, do bệnh viện không còn nguồn máu phù hợp, gia đình buộc phải đưa con lên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Hà Nội). Hành trình chữa bệnh của Thảo gắn liền với những chuyến đi mệt mỏi, tốn kém và kéo dài triền miên.

Cô bé Bùi Thị Phương Thảo (SN 2011) đang điều trị ở Bệnh viện Việt Đức sau ca phẫu thuật cắt lách

Không chỉ phải truyền máu định kỳ, bệnh tình của Thảo còn xuất hiện những biến chứng nguy hiểm. Lá lách của em phình to bất thường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, các bác sĩ buộc phải chỉ định phẫu thuật cắt lách. Trong cảnh nghèo khó, gia đình vẫn phải vay mượn khắp nơi gần 40 triệu đồng để đưa con lên Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật, mong giữ lại sự sống cho con. Ca phẫu thuật được thực hiện vào ngày 11/12/2025.

Sau ca mổ, nhìn cơ thể con gái xanh xao, tiều tụy, chị Thủy không cầm được nước mắt. “Mỗi lần con truyền máu xong, thấy cháu tỉnh táo hơn một chút là tôi mừng lắm. Nhưng nghĩ đến chặng đường dài sau này, cứ mỗi tháng lại phải đi viện, lại lo. Bác sĩ nói, bệnh của con không chữa khỏi, cả đời con phải sống nhờ vào việc truyền máu…”, chị nghẹn ngào.

Nỗi bất hạnh của gia đình chị Thuỷ chưa dừng lại ở đó. Em gái của Thảo cũng bị chẩn đoán mắc tan máu bẩm sinh khi mới 8 tháng tuổi. Hiện nay, cả hai chị em Thảo đều phải điều trị truyền máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Mỗi tháng, gia đình phải xoay xở khoảng 5 triệu đồng, chi phí điều trị duy trì sự sống cho hai con, chưa kể tiền ăn ở, đi lại. Mặc dù được bảo hiểm y tế chi trả một phần song gánh nặng kinh tế vẫn đè trĩu lên vai vợ chồng chị Thuỷ.

Hai con đều mắc bệnh hiểm nghèo, một mình chị Thuỷ phải thường xuyên đưa các con vào viện chữa bệnh

Anh Bùi Văn Hà (SN 1988, chồng chị Thuỷ) quanh năm lam lũ với đồng ruộng, khi nông nhàn lại tranh thủ làm thuê đủ nghề, ai thuê gì làm nấy. Thu nhập bấp bênh, chẳng đủ trang trải cuộc sống, trong khi những khoản nợ vay chữa bệnh cho con ngày một chồng chất.

Chứng kiến bố mẹ chịu nhiều vất vả, cô bé Phương Thảo mong ước được xuất viện để đi học đều đặn, có đủ sức khỏe để phụ giúp bố mẹ, giúp đỡ em gái. Thế nhưng, việc học của Thảo thường xuyên dang dở bởi những đợt điều trị kéo dài.

Suốt 14 năm qua, đặc biệt là 5 năm trở lại đây, kinh tế gia đình chị Thủy ngày càng kiệt quệ khi phải oằn lưng chống chọi với bệnh tình của 2 con.

“Cả hai con đều mắc bệnh, việc điều trị của các con theo suốt cả cuộc đời, vợ chồng tôi không biết cố thêm được bao lâu nữa. Nhìn các con còn quá nhỏ, cả tuổi thơ gắn với bệnh viện, chúng tôi đau lòng lắm. Chỉ mong còn đủ sức khỏe để lo cho các con được đến đâu hay đến đó…”, chị Thủy rưng rưng.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Bùi Văn Hà

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Bùi Thị Phương Thảo (14 tuổi) mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ nhỏ, điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh trước khi chuyển lên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương từ năm 2014. Do biến chứng khiến lách to, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật cắt lách. Gia đình có hai con cùng mắc bệnh giống nhau nên chi phí điều trị kéo dài, hết sức tốn kém, rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

Bạn đọc giúp đỡ em Bùi Phương Thảo có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.005 (em Bùi Phương Thảo) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp chị Bùi Thị Thủy (mẹ của cháu Thảo): Thôn Hợp Thành, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0969759324.