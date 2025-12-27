(Nguồn clip: Quốc Hưng)

Rạng sáng 27/12, trên Quốc lộ 5 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe đầu kéo, khiến một tài xế tử vong.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, tai nạn xảy ra vào khoảng 1h30 cùng ngày, tại Km26+200 Quốc lộ 5 (thuộc địa phận phường Đường Hào). Lúc này, xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 14H-114.XX kéo theo sơ-mi rơ-moóc biển số 14RM-016.XX do anh C.A.T (SN 1999, trú tại tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông theo hướng Hải Phòng – Hà Nội.

Xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 34H-035.XX kéo theo rơ-moóc bồn biển số 34R-038.XX do anh N.V.C (SN 1977, trú tại TP Hải Phòng) điều khiển, di chuyển cùng chiều đã xảy ra va chạm với xe đang dừng phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến anh N.V.C tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn là do người điều khiển xe phía sau không chú ý quan sát, dẫn đến va chạm.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.