Sáng 4/9, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Xe đầu kéo nằm chắn ngang trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h40 ngày 3/9, xe đầu kéo BKS 50H-201.XX, kéo theo rơ-moóc BKS 51R-276.XX lưu thông trên cao tốc, hướng TPHCM đi Đồng Nai.

Khi đến Km15+630, thuộc địa phận xã An Phước (TP Đồng Nai) xe va chạm với ô tô khách 34 chỗ BKS 79B-011.XX chạy cùng chiều.

Sau va chạm, ô tô khách dừng lại tại làn trong. Xe đầu kéo đâm vào dải phân cách giữa rồi lao qua phần đường ngược lại, trong khi rơ-moóc bị xoay ngang, chắn qua 2 làn đường.

Tại hiện trường, phần đầu xe đầu kéo bị biến dạng, hư hỏng nặng. Nhiều mảnh vỡ của các phương tiện vương vãi trên mặt đường. Dải phân cách giữa có nhiều cây xanh bị gãy, một số đoạn hộ lan cũng bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: A.X

Phần đầu xe đầu kéo lao qua phần đường ngược lại. Ảnh: A.X

Nhận tin báo, lực lượng CSGT phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn.

Đến hơn 4h30 ngày 4/9, hiện trường vụ tai nạn cơ bản được xử lý, các phương tiện gặp nạn được di dời, giao thông qua khu vực dần trở lại bình thường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.