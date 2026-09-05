Vụ tai nạn đường sắt xảy ra lúc 9h30 sáng nay (5/9), trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn phường Hiệp Bình, TPHCM.

Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn đường sắt. Ảnh: TK

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, đoàn tàu hỏa đang trên hành trình di chuyển vào ga Sài Gòn.

Khi vừa qua cầu Gò Dưa khoảng 200m (phường Hiệp Bình), đoàn tàu tông phải người đàn ông đi bộ trên đường ray, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sự cố buộc đoàn tàu phải dừng lại để lực lượng chức năng xử lý.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Hiệp Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng CSGT tiến hành phong tỏa, điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TK

Để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa phần đường song hành với đường Phạm Văn Đồng, đoạn kéo dài từ cầu Gò Dưa đến nút giao đường Hiệp Bình. Các phương tiện xe máy được điều tiết đi vào làn đường ô tô trên đường Phạm Văn Đồng để tiếp tục di chuyển, tránh gây ùn tắc.

Làn đường ô tô trên đường Phạm Văn Đồng ùn ứ kéo dài do ảnh hưởng của vụ tai nạn. Ảnh: TK

Đến 10h30 cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường, đồng thời xác minh danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.