Sáng 24/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Vinh Hưng (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe bồn trộn bê tông và xe máy, làm 2 phụ nữ tử vong.

Khoảng 8h30 cùng ngày, xe bồn trộn bê tông BKS 37H-071.64 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Khi rẽ qua đường sắt để vào tuyến đường ven Quốc lộ thuộc phường Vinh Hưng, xe bồn va chạm với xe máy do bà Nguyễn Thị D. (SN 1975, trú xã Hải Lộc, Nghệ An) điều khiển, chở theo bà Phạm Thị T. (SN 1965, trú cùng xã).

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Cú va chạm khiến 2 phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường, bị xe bồn cán qua người và tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.