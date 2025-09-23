Theo đó, khoảng 8h10 cùng ngày, tài xế B.V.T. (SN 1987) điều khiển xe bồn trộn bê tông biển kiểm soát 28C-084.XX, khi lưu thông qua ngã 5 Tế Tiêu theo hướng đi Hương Sơn (Mỹ Đức) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cụ thể, quá trình lưu thông, xe bồn đã va chạm với xe máy không gắn biển số do chị N.T.H. (SN 1996, người địa phương) điều khiển. Sau va chạm, chị H. bị xe bồn cán tử vong thương tâm, xe máy biến dạng.

Hiện trường vụ tai nạn

Nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 10 cử cán bộ, chiến sĩ cùng công an xã đến phân luồng giao thông, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế xe bồn theo quy định để củng cố hoàn thiện hồ sơ.

Trước đó ngày 13/9, tại khu vực gầm cầu chui Vạn Điểm (thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên, Hà Nội) cũng xảy ra va chạm giữa xe bồn trộn bê tông với xe máy điện. Hậu quả, nữ sinh lớp 10 điều khiển xe máy điện tử vong.

Người lái xe bồn là Đinh Văn Long (SN 1974, trú xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) bị điều tra về hành vi "giết người". Tại cơ quan công an, Long khai cố ý điều khiển ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau va chạm). Mục đích là cho nạn nhân tử vong, Long chấp nhận đi tù, sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân.