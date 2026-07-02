Lâm Đồng:

Sáng 2/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe máy khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h22 cùng ngày, tài xế Vi Minh H. (SN 2002, trú xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển ô tô tải mang BKS: 50E-483.XX lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến địa phận thôn 9, xã Nhân Cơ, ô tô tải bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS: 49D1-330.XX đang lưu thông theo hướng ngược lại. Lúc này trên xe máy có 3 người (chưa rõ danh tính).

Cú va chạm mạnh khiến cả 3 người đi trên xe máy tử vong, hai phương tiện bị hư hỏng.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời xác minh danh tính các nạn nhân.