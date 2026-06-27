Ngày 27/6, Công an tỉnh Sơn La cho biết đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Chiếc xe tải mất lái lao xuống vệ đường sâu 20m, khiến 2 người chết và 1 người bị thương. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 1h cùng ngày, xe tải mang BKS 19B-149.XX lưu thông theo hướng từ xã Bắc Yên đi Mai Sơn. Khi đến Km416+350 Quốc lộ 37, đoạn qua bản Cao Đa 1, xã Bắc Yên (Sơn La), chiếc xe bất ngờ mất lái, lao xuống taluy âm sâu khoảng 20m.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người gồm: anh N.N.Q. (SN 1976), anh N.N.H. (SN 2007, cùng trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) và 1 người chưa rõ danh tính.

Cú lao mạnh xuống vực sâu khiến 2 người tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại là anh H. bị thương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Yên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Sơn La đã huy động lực lượng phối hợp cùng Công an huyện Bắc Yên khẩn trương tổ chức cứu nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu; đồng thời khám nghiệm hiện trường, phân luồng và điều tiết giao thông.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do tài xế điều khiển xe đi không đúng phần đường, không làm chủ tốc độ và tay lái, dẫn đến tông vào dải phân cách mềm bên trái đường rồi lao xuống ta luy âm.