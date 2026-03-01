Ngày 1/3, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ cao tuổi tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.Đ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, một phụ nữ hơn 70 tuổi đi bộ trên vỉa hè đường Nguyễn Trường Tộ (phường Vũng Tàu). Khi đến trước số nhà 29, người này di chuyển xuống sát mép lòng đường thì xảy ra va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 51H-33x.xx đang lưu thông phía sau, theo hướng Trương Công Định - Hoàng Hoa Thám.

Cú va chạm khiến người phụ nữ bị xe cuốn vào gầm, cán qua người và bất tỉnh tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Người phụ nữ bị ô tô tông từ phía sau khi đi bộ sát mép lòng đường, dẫn đến tử vong. Ảnh cắt từ camera

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, trích xuất camera khu vực để phục vụ công tác điều tra.