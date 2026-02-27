TPHCM đang ở thời điểm bản lề khi 4 dự án hạ tầng chiến lược chuẩn bị cán đích, tạo chuyển biến rõ nét cho diện mạo đô thị. Các công trình đang được gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối gồm: Vành đai 3 kết nối vùng, nút giao An Phú, dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng và tuyến kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên.

Người dân kỳ vọng TPHCM sẽ là một đô thị xanh, thông thoáng, xứng tầm siêu đô thị dẫn đầu cả nước khi các công trình, dự án lần lượt hoàn thành.

Đoạn cầu cạn phía Đông Vành đai 3 TPHCM được thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Vành đai 3 TPHCM: “Dải lụa” kết nối vùng dần khép kín

Cách đây gần 3 năm, tháng 6/2023, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp phát lệnh khởi công dự án, đánh dấu bước ngoặt quan trọng. Chỉ sau một năm kể từ khi Quốc hội thông qua chủ trương, TPHCM đã hoàn tất khối lượng chuẩn bị khổng lồ để đưa máy móc, nhân lực vào công trường.

Được xem là dự án hạ tầng giao thông lớn nhất do TPHCM làm chủ đầu tư, Vành đai 3 có tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng, chiều dài 76,3km. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ làm giảm áp lực giao thông nội đô mà còn mở ra trục kết nối chiến lược giữa TPHCM và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Công trường thi công dự án Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc loại A, vận tốc 100km/h. Trong giai đoạn 1, dự án được đầu tư 4 làn xe cao tốc cùng hệ thống đường song hành hai bên. Đáng chú ý, các đoạn qua TPHCM chủ yếu là cầu cạn trên cao để vừa tối ưu quỹ đất, vừa hạn chế chia cắt không gian đô thị.

Hiện tại, dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Sau mốc thông xe kỹ thuật một số đoạn cầu cạn phía Đông vào cuối năm 2025, toàn tuyến chính sẽ được khớp nối đồng bộ vào giữa năm 2026.

Trên công trường, các gói thầu qua TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh được thi công xuyên lễ, xuyên Tết để bám sát tiến độ.

Khi hoàn thành, Vành đai 3 sẽ trở thành “vòng nhẫn” chiến lược – tuyến tránh quy mô lớn giúp điều tiết xe tải nặng ra ngoại vi, đồng thời mở ra hành lang công nghiệp, logistics mới cho toàn vùng Đông Nam Bộ.



Nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Hoàng Hà

Nút giao An Phú - từ cao điểm ùn tắc cửa ngõ hóa biểu tượng kiến trúc

Tại cửa ngõ phía Đông, dự án nút giao An Phú được khởi công tháng 12/2022. Với tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng, đây là nút giao khác mức có quy mô lớn và phức tạp nhất từng được triển khai tại TPHCM.

Công trình được kỳ vọng xóa “cao điểm" ùn tắc kéo dài nhiều năm, đồng thời định hình diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ kết nối cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và trục Mai Chí Thọ.

Nút giao An Phú đang thành hình. Ảnh: Tuấn Kiệt

Công trình được thiết kế 3 tầng, gồm: hầm chui hai chiều kết nối cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ, tầng mặt đất tổ chức giao thông hiện hữu, hệ thống cầu vượt trên cao. Điểm nhấn kiến trúc là tháp biểu tượng cao 36m tại đảo trung tâm.

Sau hơn 3 năm thi công giữa nút giao thông đông đúc bậc nhất thành phố, dự án đã trải qua nhiều thách thức về tổ chức mặt bằng và điều tiết phương tiện.

Đầu năm 2026, hầm chui HC1-02 chính thức được thông xe. Các hạng mục còn lại như cầu vượt chữ Y và tháp biểu tượng đang được tăng tốc, dự kiến hoàn thành trong quý II/2026.

Hầm chui kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ đã được thông xe 2 chiều. Ảnh: Tuấn Kiệt

Dự án chống ngập 10.000 tỷ: Lời giải cho “bài toán” nhiều thập kỷ

Sau gần một thập kỷ kể từ ngày khởi công và nhiều lần tạm dừng vì vướng mắc thủ tục, dự án ngăn triều quy mô gần 10.000 tỷ đồng đã được tái khởi động.

Với cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98, chính quyền thành phố đặt quyết tâm hoàn tất các hạng mục còn lại trong năm 2026, từng bước tháo gỡ “bài toán” ngập do triều cường kéo dài suốt nhiều năm qua.

Cống Bến Nghé được vận hành vào sáng 2/2. Ảnh: Tuấn Kiệt

Ngày 2/2, toàn dự án chính thức tái khởi động với sự kiện vận hành cống Bến Nghé. Đến nay, khối lượng thi công đã đạt hơn 92%.

Khi hoàn thành, hệ thống gồm 6 cống ngăn triều quy mô lớn (Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định) sẽ trở thành “lá chắn thép” bảo vệ khoảng 570km² khu vực trung tâm, giúp hơn 6,5 triệu người dân giảm thiểu nguy cơ ngập do triều cường.

Kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên: “Dòng kênh xanh” thứ hai

Không chỉ hạ tầng đường bộ, dự án trục thoát nước chiến lược dài 32km xuyên qua nhiều xã, phường của thành phố cũng đang tiến sát ngày về đích.

Khi hoàn thành, tuyến kênh được kỳ vọng cải thiện khả năng tiêu thoát nước, chỉnh trang môi trường và tạo thêm không gian xanh, góp phần định hình diện mạo đô thị dọc hai bên bờ.

Đường hai bên bờ kênh Tham Lương đã được thảm nhựa, tạo diện mạo khang trang cho khu vực. Ảnh: Tuấn Kiệt

Dự án cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên với tổng vốn hơn 9.000 tỷ đồng đang tăng tốc hoàn thiện hệ thống đường dọc hai bờ và các công viên ven kênh.

Thành phố dự kiến trong năm 2026, toàn tuyến sẽ chính thức “thay áo mới”, biến dòng kênh từng ô nhiễm thành hành lang xanh xuyên suốt trục Bắc – Nam.

Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong năm 2026. Ảnh: Tuấn Kiệt

Công trình không chỉ giúp giảm ngập cho khu vực Tây Bắc mà còn hình thành trục giao thông thủy – bộ mới, tạo động lực chỉnh trang đô thị, tương tự “cú lột xác” từng diễn ra tại kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè trước đây.