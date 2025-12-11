Chiều 11/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tân Hương, khiến hai người tử vong.

Khoảng 13h42 cùng ngày, anh Lê Hồng Thiết (25 tuổi, ngụ xã Bình Trưng, Đồng Tháp) điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Trung Lương đi Tây Ninh.

Khi đến khu vực xã Tân Hương, xe máy của Thiết xảy ra va chạm với ông Nguyễn Văn Hết (65 tuổi, ngụ xã Tân Hương) đang băng qua đường tại vị trí có vạch dành cho người đi bộ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: E.X

Cú va chạm mạnh khiến cả hai nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.