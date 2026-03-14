Vai phú bà Kiều Thơ của Lan Phương bắt đầu xuất hiện từ tập 11 phim Đồng hồ đếm ngược. Đây là một nhân vật giàu có, có quyền lực nhưng cũng thích chiếm hữu và có sở thích chuyên săn trai trẻ rồi đá trong thời gian ngắn. Thơ coi đàn ông như một món hàng trong tay mình và mục tiêu tiếp theo của cô ta là Chiến (Bình An). Vì vậy Thơ cay cú vì Chiến dù lợi dụng mình nhưng lại "bắt cá hai tay".

Diễn xuất của Lan Phương cho khán giả thấy Kiều Thơ là một phụ nữ nguy hiểm và khó lường. Sau vai Linh trong Gió ngang khoảng trời xanh, Lan Phương tiếp tục có thêm một vai diễn dữ dội khiến khán giả chú ý. Lan Phương chia sẻ về nhân vật Kiều Thơ: "Phim quay từ tháng 7 năm ngoái nên giờ xem phim đúng nghĩa là xem phim luôn vì không nhớ lúc đó Phương đã diễn gì, chỉ thấy Thơ khá là quái đản và thú vị".

Lan Phương và Bình An trong phim "Đồng hồ đếm ngược".

Bà mẹ 2 con cho biết quay phim Đồng hồ đếm ngược trong quãng thời gian khủng hoảng cả về thể chất và tinh thần khi đối diện nhiều nguy cơ sức khoẻ cũng như ly thân chồng Tây và chuẩn bị cho việc ly hôn. Lan Phương nói Đồng hồ đếm ngược thực sự là bộ phim cứu cánh bản thân. Cô biết ơn vì mỗi ngày đến phim trường khi ấy là một liều thuốc chữa lành tinh thần nên nữ diễn viên trân trọng từng khoảnh khắc đến trường quay.

Lan Phương cho biết nhân vật là người thích chiếm hữu, đôi khi có phần bệnh hoạn. Nữ diễn viên đánh giá đây là nhân vật thú vị và khá nhiều cung bậc cảm xúc và sẽ khiến khán giả đau đầu xem phải đánh giá Thơ như thế nào.

Tạo hình nhân vật phú bà Kiều Thơ của Lan Phương.

Trên VTV Giải trí, diễn xuất của nữ diễn viên nhận nhiều lời khen của khán giả. Lan Phương diễn mà nổi cả da gà; Lan Phương đóng đỉnh, nhập vai thật sự; Lan Phương hay được giao dạng vai này mà diễn chuẩn, dáng đẹp siêu mê; Thích chị Lan Phương thế, diễn hay thật, hoá thân tuyệt vời... là bình luận của người xem. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng nữ diễn viên diễn mãi một màu và hơi gồng.

Đồng hồ đếm ngược phát sóng vào 20h tối thứ 5 và 6 hàng tuần trên VTV3.