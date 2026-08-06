Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Đô đốc Samuel Paparo cho biết ông đã chứng kiến những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ: "Tôi đánh giá Việt Nam là một hình mẫu tích cực trong việc thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN"

Chuyến thăm diễn ra nhân sự kiện tàu sân bay USS George Washington đến Đà Nẵng. Theo Đô đốc Paparo, hoạt động này góp phần tăng cường kết nối giữa quân đội hai nước và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Bên lề chuyến thăm, Đô đốc Samuel Paparo đã trao đổi với một số phóng viên về tình hình Biển Đông, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ…

Theo ngài, đâu là những yếu tố then chốt để duy trì sự thượng tôn pháp luật ở Biển Đông? Ngài đánh giá thế nào về vai trò của Việt Nam?

Yếu tố quan trọng hàng đầu là tăng cường nhận thức về hàng hải, nắm bắt đầy đủ những gì đang diễn ra trong khu vực và công khai thông tin để người dân được biết.

Điểm quan trọng nhất là sự đoàn kết giữa các quốc gia trong khuôn khổ tuân thủ luật pháp và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Các quốc gia cần chỉ rõ những hành vi vi phạm, duy trì nhận thức đầy đủ về tình hình trong khu vực, bảo vệ nguyên tắc thượng tôn pháp luật.

Một yếu tố có thể mang lại sức mạnh lớn nhất chính là vai trò trung tâm của ASEAN. Các thành viên ASEAN càng đoàn kết thì càng có lợi cho hòa bình, ổn định khu vực. Tôi đánh giá Việt Nam là một hình mẫu tích cực trong việc thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN.

Trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh hàng hải, Việt Nam và Mỹ sẽ ưu tiên hợp tác những nội dung nào trong thời gian tới?

Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Mỹ đang ngày càng được tăng cường cả về năng lực và mức độ hợp tác.

Một trong những nền tảng quan trọng của quan hệ hai nước là việc Việt Nam hỗ trợ Mỹ tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Đến nay, vẫn còn 1.564 quân nhân Mỹ chưa được tìm thấy.

Ở chiều ngược lại, Mỹ đang tích cực hỗ trợ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, định danh hài cốt liệt sĩ Việt Nam thông qua trao đổi kỹ thuật, công nghệ giám định ADN cũng như cung cấp thông tin từ các nhân chứng để phục vụ việc tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hai bên cũng đang hợp tác trong xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, rà phá bom mìn và khắc phục hậu quả chiến tranh. Mỹ cam kết tiếp tục thúc đẩy những hoạt động này.

Trong tương lai, hai nước có thể hợp tác an ninh - quốc phòng sâu hơn nữa như nâng cao năng lực hàng hải; chia sẻ thông tin theo thời gian thực; hợp tác trong lĩnh vực quân y...

Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Chiến dịch 500 ngày đêm của Việt Nam

Mỹ đang hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong Chiến dịch “500 ngày đêm”?

Cơ quan của Mỹ chịu trách nhiệm tìm kiếm và xác định danh tính những quân nhân mất tích trong các cuộc xung đột là Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích trong chiến tranh thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ (DPAA), trụ sở đặt tại Hawaii.

Đây là cơ quan đầu mối của Mỹ trong việc áp dụng những công nghệ ADN tiên tiến nhất để xác định danh tính hài cốt, dựa trên ADN của người thân, thực chứng và những thông tin liên quan khác.

Một đoàn công tác của Việt Nam dự kiến đến Hawaii và thăm DPAA đầu tháng 2 tới để tìm hiểu thêm về công nghệ và quy trình của Mỹ.

Ngoài những biện pháp kỹ thuật và công nghệ, chúng tôi cũng hỗ trợ kết nối với các cựu binh từng tham chiến ở Việt Nam, để họ có thể chia sẻ câu chuyện, ký ức và thông tin về những địa điểm có khả năng liên quan.

Theo quan điểm của chúng tôi, công việc này không nên dừng lại cho đến khi tất cả những người đã ngã xuống được tìm thấy và trở về với gia đình.

Chúng tôi đặc biệt ghi nhận thiện chí rất lớn của Việt Nam. Việt Nam chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu hợp tác tìm kiếm nào. Việt Nam luôn thể hiện sự chân thành và tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động tìm kiếm.

Về phần mình, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ chiến dịch 500 ngày đêm của Việt Nam.

Việt Nam sẽ đăng cai APEC 2027, lần thứ ba tổ chức sự kiện này. Điều đó thể hiện điều gì về năng lực và uy tín của Việt Nam?

Việc đăng cai APEC 2027 khẳng định Việt Nam là một quốc gia có vai trò lãnh đạo, không chỉ trong ASEAN mà còn trên thế giới.

Điều này cũng cho thấy đội ngũ làm công tác an ninh của Việt Nam có năng lực và độ tin cậy cao ở cấp độ quốc tế, đủ khả năng bảo đảm an toàn cho một sự kiện quy tụ nhiều nhà lãnh đạo cấp cao trên thế giới.

Xin cảm ơn Đô đốc!