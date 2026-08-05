Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Đô đốc Paparo, đồng thời nhấn mạnh cùng với các chuyến thăm gần đây của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth và Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao, cho thấy hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột quan trọng, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất, đóng góp vào hòa bình và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao hợp tác hiệu quả của USPACOM và Việt Nam trong nhiều năm qua, tiêu biểu như các Chương trình hợp tác nhân đạo Đối tác, Thiên thần và Bạn bè Thái Bình Dương, để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đô đốc Samuel Paparo. Ảnh: TTXVN

Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn cùng Mỹ tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, sâu rộng và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng nhắc lại mời Tổng thống Trump thăm chính thức Việt Nam và dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Nhất trí với Tổng thống Trump về việc cần sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Mỹ sớm kết thúc các cuộc điều tra 301, hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại cực đoan có thể ảnh hưởng tới tổng thể quan hệ hai nước.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác cao cùng có lợi về khoa học công nghệ; nhấn mạnh việc đạt được đột phá trong phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là ưu tiên của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược về tăng trưởng.

Về hợp tác quốc phòng - an ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Mỹ duy trì, mở rộng các dự án hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là hoan nghênh mọi nỗ lực của Mỹ tăng cường các dự án nâng cao năng lực giám định và cung cấp hồ sơ, tư liệu, nhằm đẩy nhanh tiến trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Việt Nam cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) như đã thực hiện bền bỉ trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Đô đốc Samuel Paparo vui mừng được trở lại thăm Việt Nam và vinh dự được tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thay mặt Tổng thống Donald Trump, Đô đốc Paparo cảm ơn việc Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên sớm tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình.

Đô đốc khẳng định Mỹ coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam; đánh giá cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng tăng cường, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong ASEAN cũng như cấu trúc khu vực.

Ảnh: TTXVN

Nhất trí với những nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đô đốc Paparo nhấn mạnh tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và an toàn.

Đô đốc Paparo nhất trí với những đề nghị cụ thể của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về các biện pháp thúc đẩy đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, đồng thời cam kết Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác nhân đạo, cứu trợ thảm họa, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển…

Cảm ơn sự hỗ trợ nhân đạo và hiệu quả của Việt Nam trong việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, Đô đốc Paparo tái khẳng định cam kết Mỹ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Trước đó, sáng nay, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Đô đốc Samuel Paparo.