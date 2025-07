Vào khoảng 20h tối 16/7, người dân khu vực đường Nguyễn Trác (Dương Nội, Hà Nội) bàng hoàng chứng kiến một vụ tai nạn nghiêm trọng khi chiếc Honda BR-V lao như mất kiểm soát, tông hàng loạt xe máy và ô tô trên đường. Vụ việc khiến 1 người đàn ông tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương nặng, trong đó có cả trẻ em.

Đáng nói, kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy tài xế chiếc Honda BR-V là Lê Minh G. (SN 1984, trú tại Hà Nội) vi phạm ở mức rất cao: 0,861 mg/L khí thở, vượt hơn 2,2 lần mức “kịch khung” theo quy định tại Nghị định 168/2024. Hiện, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Phạt nặng đã đủ răn đe?

Theo quy định hiện hành được áp dụng từ đầu năm 2020, tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất có thể bị phạt tới 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 24 tháng. Đối với người điều khiển xe máy, mức phạt cũng lên tới 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 24 tháng. Người vi phạm thậm chí bị xử lý hình sự nếu để xảy ra tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đánh giá, mức phạt nói trên là khá cao nếu so sánh với các hành vi vi phạm giao thông khác và so với chính thu nhập bình quân của người Việt Nam. Dù vậy, theo Cục CSGT, mỗi năm vẫn có cả trăm nghìn trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị lực lượng công an phát hiện, xử lý.

Và cứ sau mỗi vụ tai nạn nghiêm trọng do "ma men" cầm lái, dư luận lại đặt câu hỏi: chế tài như vậy đã đủ sức "làm lạnh gáy" những người uống rượu bia rồi lái xe? Câu trả lời, đáng tiếc, là chưa.

Trên thực tế, nhiều tài xế vì quá tự tin vào khả năng lái xe của bản thân, hoặc cho rằng mình có thể tránh được lực lượng chức năng làm việc trên đường, đã không ngại ngần cầm lái sau khi đã uống không ít rượu bia. Nhiều tài xế thậm chí còn rành rẽ giờ giấc tuần tra, lách qua các cung đường ít bị giám sát nhằm "né chốt". Khi ý thức thấp gặp cơ hội lách luật, tai nạn là điều sớm muộn.

Trong khi đó, hệ thống camera xử phạt nguội, dù được kỳ vọng, vẫn chưa thể bao phủ toàn bộ. Nguy hiểm hơn, camera chỉ ghi lại hậu quả làm cơ sở xử phạt, chứ không thể ngăn chặn hành vi ngay từ đầu. Một tài xế đã ngấm men, lên xe trong trạng thái không kiểm soát, có thể trở thành “quả bom di động” giữa phố đông mà không thiết bị nào có thể can thiệp kịp thời.

Hiện trường vụ tai nạn vào tối ngày 16/7 tại Dương Nội, Hà Nội. Ảnh: Tiến Dũng

Camera có thay thế hoàn toàn vai trò của CSGT?

Trở lại với câu chuyện đau lòng vào tối 16/7, nhiều người chứng kiến cho biết, trước khi tai nạn khoảng 20 phút, tài xế chiếc Honda BR-V màu trắng đã đi ngược chiều trên đường Tố Hữu một đoạn dài, suýt va chạm với nhiều phương tiện trước khi tiếp tục di chuyển về phía quận Hà Đông cũ. Rõ ràng, tài xế này đã không kiểm soát được tay lái từ trước đó, dẫn tới tai nạn nghiêm trọng.

Vấn đề đặt ra, nếu trên đoạn đường dài trên có một vài chốt CSGT túc trực, tài xế này có "thông" được? Và giá như vào tối 16/7, tài xế này bị CSGT kịp thời ngăn chặn, xử lý ngay từ lúc mới vi phạm, chắc hẳn sự việc đáng tiếc sau đó đã không xảy ra.

Các chuyên gia cho rằng, việc tăng cường ứng dụng công nghệ, triển khai hệ thống giám sát giao thông là hướng đi đúng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hành vi vi phạm vẫn diễn biến phức tạp và mang tính bộc phát cao, việc duy trì lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường vẫn là điều không thể thiếu.

Sự hiện diện bất ngờ, linh hoạt của CSGT chính là “lực cản sống”, đủ khiến nhiều tài xế phải dè chừng. Phòng ngừa phải đi trước, bằng cả sự răn đe hữu hình và hiệu ứng tâm lý từ những lần kiểm tra bất ngờ. Không thể chờ đến lúc tai nạn xảy ra rồi mới vào cuộc. Đây chính là điểm mà các biện pháp công nghệ dù tối tân đến đâu vẫn chưa thể thay thế được.

Văn hóa giao thông chỉ thay đổi khi từng cá nhân nhận thức được rằng, lái xe sau khi uống rượu không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn có thể cướp đi sinh mạng người vô tội. Chiếc xe điên tối 16/7 không chỉ tông gục nhiều ô tô, xe máy, mà còn "tông đổ" cả sự kiên nhẫn của xã hội.

Đã đến lúc không thể tiếp tục nhân nhượng, dễ dãi với những "ma men" coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của cộng đồng.

Theo thông tin của Phòng CSGT Công an Hà Nội, khoảng 20h ngày 16/7, trước tòa nhà CT7 đường Nguyễn Trác (phường Dương Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô và 5 xe máy. Thời điểm trên, tài xế Lê Minh G. (SN 1984, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển số 30K-730.XX, lưu thông theo hướng Lê Trọng Tấn – khu đô thị Đô Nghĩa. Khi đến trước tòa nhà CT7, xe ô tô bất ngờ va chạm với xe máy 29T2-130.XX do anh Đồng Quốc V. (SN 1984, trú tại Hà Nội) điều khiển. Chiếc xe tiếp tục tông vào 4 xe máy khác gồm: 29L1-550.XX, một xe chưa rõ biển kiểm soát, 17H3-10XX và 29Y3-365.XX. Trong đó, xe máy 29Y3-365.XX do chị Lê Thị Hà G. (SN 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển, chở theo hai con nhỏ là cháu Vũ Phúc H. (SN 2019) và Vũ Khả H. (SN 2022). Sau đó, ô tô tiếp tục đâm vào hai ô tô đang dừng bên đường. Cú va chạm khiến anh Đồng Quốc V. tử vong tại chỗ; chị Hà G. và cháu Khả H. bị thương nặng. Tổng cộng 8 phương tiện bị hư hỏng.

Bạn có góc nhìn như thế nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!