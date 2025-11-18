Xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn xã: Vân Hồ, Lóng Luông, Chiềng Yên và Mường Men.

Trước khi sáp nhập, chỉ có xã Vân Hồ cũ đạt chuẩn nông thôn mới nên hạ tầng cơ bản đồng bộ, kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Trong khi đó, các xã còn lại mới đạt mức độ cơ bản: Chiềng Yên đạt 8/19 tiêu chí, Mường Men đạt 9/19 tiêu chí, Lóng Luông đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới.

Sau sáp nhập, xã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, tập trung triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, trong đó xây dựng nông thôn mới được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Địa phương phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp, bảo tồn cảnh quan và văn hóa dân tộc.

Tại Đại hội Đảng bộ xã Vân Hồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, xã đề ra phương hướng tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Cùng với đó, xã chú trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị.

Xã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, từng năm nhằm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới, có 13/36 bản đạt chuẩn, trong đó bản Chiềng Đi 1 và tiểu khu Sao Đỏ 1 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Để đạt các mục tiêu này, công tác tuyên truyền, vận động được xã Vân Hồ xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Xã đã đa dạng hóa hình thức truyền thông, lồng ghép qua các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, bản, hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội và các hoạt động văn hóa – thể thao.

Thông qua phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, người dân được khuyến khích tham gia trực tiếp vào các công trình, phần việc cụ thể, từ đó phát huy vai trò “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tạo sự đồng thuận và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Công tác kiểm tra, giám sát được xã Vân Hồ triển khai nghiêm túc, thường xuyên. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã định kỳ tổ chức đánh giá tiến độ, rà soát kết quả thực hiện từng tiêu chí, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh.

Cùng với đó, xã phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và cộng đồng dân cư, đảm bảo mọi công trình, dự án đều được công khai, minh bạch, đúng quy định và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Hằng năm, xã tổ chức kiểm tra chéo giữa các bản, tiểu khu, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính cạnh tranh lành mạnh và hiệu quả trong thực hiện tiêu chí nông thôn mới.

Bản Chiềng Đi 1 có 174 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Mông và Dao, còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống như điệu khèn, múa, nghề thủ công, trang phục truyền thống. Tận dụng lợi thế vị trí nằm trên Quốc lộ 6, thuộc Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, bản đã phát triển mạnh mô hình du lịch cộng đồng từ năm 2019. Đến tháng 5/2023, Chiềng Đi 1 được UBND tỉnh Sơn La công nhận điểm du lịch cấp tỉnh, tạo đà quan trọng để phát triển du lịch bền vững gắn với giữ gìn bản sắc dân tộc và nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngoài ra, xã Vân Hồ hiện có 19 hợp tác xã nông nghiệp, gần 400 ha chè, hơn 1.600 ha cây ăn quả, duy trì 7 sản phẩm OCOP, cùng 24 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 3.000 tỷ đồng. Địa phương định hướng ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp, hình thành vùng chuyên canh hàng hóa giá trị cao, đồng thời phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng, bảo tồn cảnh quan và văn hóa dân tộc.

Với những định hướng rõ ràng, giải pháp đồng bộ cùng sự chung sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã Vân Hồ đang tận dụng cơ hội từ việc sáp nhập để tái cơ cấu Chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng hiệu quả, bền vững và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Công tác truyền thông sâu rộng, kiểm tra, giám sát chặt chẽ sẽ tiếp tục là chìa khóa giúp Vân Hồ hiện thực hóa mục tiêu trở thành xã nông thôn mới, hướng đến nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung tỉnh Sơn La.