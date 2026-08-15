Cúng cô hồn (lễ Xá tội vong nhân) thường được thực hiện trong tháng 7 âm lịch, phổ biến từ ngày 2 đến 15/7 âm lịch. 

Vào ngày này, nhiều gia đình Việt chuẩn bị hương hoa, vật phẩm để làm lễ cúng cô hồn, nhằm tưởng nhớ ông bà tổ tiên và cúng cho những vong hồn chưa siêu thoát.

Ngoài chuẩn bị mâm cúng chu đáo, gia chủ còn đọc văn khấn cúng cô hồn đầy đủ và chi tiết, thể hiện sự thành tâm.

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Vào tháng 7 âm lịch, nhiều gia đình Việt thường chuẩn bị lễ vật và đọc văn khấn cúng cô hồn để cầu may mắn, bình an. Ảnh: Thu Huong Vu

Dưới đây là gợi ý bài văn khấn cô hồn tháng 7 âm lịch theo truyền thống nhiều gia đình tin dùng:

Xem nhanh:
  • Văn khấn cúng cô hồn (chúng sinh) ngoài trời
  • Văn khấn cúng gia tiên trong nhà
Văn khấn cúng cô hồn (chúng sinh) ngoài trời

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con lạy Đức Phật Di Đà

Con lạy Bồ Tát Quan Âm

Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo - A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng - che làn heo may

Cô hồn nam bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hòa hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hóa kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con

Tên là:……

Vợ/Chồng:…

Con trai:…

Con gái:…

Ngụ tại:...

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn cúng gia tiên trong nhà

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Kính lạy ngài Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần

Con kính lạy Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc Đức Chính Thần

Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này

Các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ

Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại trong họ

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ con là…

Ngụ tại… cùng toàn gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời:

Các vị Tôn thần cai quản trong xứ này

Hương hồn gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các ngài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an

Tám tiết vinh khang thịnh vượng

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Cẩn cáo!

(Tổng hợp)