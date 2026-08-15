Cúng cô hồn (lễ Xá tội vong nhân) thường được thực hiện trong tháng 7 âm lịch, phổ biến từ ngày 2 đến 15/7 âm lịch.

Vào ngày này, nhiều gia đình Việt chuẩn bị hương hoa, vật phẩm để làm lễ cúng cô hồn, nhằm tưởng nhớ ông bà tổ tiên và cúng cho những vong hồn chưa siêu thoát.

Ngoài chuẩn bị mâm cúng chu đáo, gia chủ còn đọc văn khấn cúng cô hồn đầy đủ và chi tiết, thể hiện sự thành tâm.

Vào tháng 7 âm lịch, nhiều gia đình Việt thường chuẩn bị lễ vật và đọc văn khấn cúng cô hồn để cầu may mắn, bình an. Ảnh: Thu Huong Vu

Dưới đây là gợi ý bài văn khấn cô hồn tháng 7 âm lịch theo truyền thống nhiều gia đình tin dùng:

Xem nhanh: Văn khấn cúng cô hồn (chúng sinh) ngoài trời

Văn khấn cúng gia tiên trong nhà Văn khấn cúng cô hồn (chúng sinh) ngoài trời Nam mô A Di Đà Phật (3 lần). Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương Con lạy Đức Phật Di Đà Con lạy Bồ Tát Quan Âm Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần Tiết tháng 7 sắp thu phân Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà Âm cung mở cửa ngục ra Vong linh không cửa không nhà Đại Thánh Khảo giáo - A Nan Đà Tôn giả Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương Gốc cây xó chợ đầu đường Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang Quanh năm đói rét cơ hàn Không manh áo mỏng - che làn heo may Cô hồn nam bắc đông tây Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn Nay nghe tín chủ thỉnh mời Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau Cơm canh cháo nẻ trầu cau Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh Gạo muối quả thực hoa đăng Mang theo một chút để dành ngày mai Phù hộ tín chủ lộc tài An khang thịnh vượng hòa hài gia trung Nhớ ngày xá tội vong nhân Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời Bây giờ nhận hưởng xong rồi Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần Tín chủ thiêu hóa kim ngân Cùng với quần áo đã được phân chia Kính cáo Tôn thần Chứng minh công đức Cho tín chủ con Tên là:…… Vợ/Chồng:… Con trai:… Con gái:… Ngụ tại:... Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) Văn khấn cúng gia tiên trong nhà Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương Kính lạy ngài Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần Con kính lạy Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc Đức Chính Thần Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này Các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại trong họ Hôm nay là ngày… tháng… năm… Tín chủ con là… Ngụ tại… cùng toàn gia quyến. Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả bày lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Các vị Tôn thần cai quản trong xứ này Hương hồn gia tiên nội, ngoại Cúi xin các ngài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Phù trì tín chủ chúng con: Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông Người người được chữ bình an Tám tiết vinh khang thịnh vượng Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) Cẩn cáo!

(Tổng hợp)