Tín chủ con lại kính mời vong linh các vị tiền chủ, hậu chủ ngụ trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hoà thuận.

Chúng con kính mời các cụ cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ… cúi xin thương xót con cháu, giáng về linh sàng, chứng giám tâm thành hưởng thụ lễ vật.

Hôm nay là ngày... gặp tiết Thanh minh, tín chủ chúng con nhớ ơn đức trời đất, chư vị tôn thần, tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Con kính lạy tổ tiên, hiển khảo, hiển tỷ, chư vị hương linh. (Lưu ý: Nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng: Con kính lạy tổ tiên, tổ khảo, tổ tỷ, chư vị hương linh).

Khi cúng tết Thanh minh tại nhà, gia chủ có thể tham khảo bài văn khấn gia tiên theo sách Văn khấn cổ truyền của người Việt, NXB Lao Động:

Lưu ý khi cúng tết Thanh minh trong nhà

Một trong những điều nên làm vào dịp tết Thanh minh để cầu mong may mắn, bình an là dọn dẹp bàn thờ, nhà cửa. Trên bàn thờ, các gia đình nên lau bát hương, thay hoa cho gọn gàng, sạch sẽ để thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với chân linh của tổ tiên, ông bà.

Mâm cúng tại nhà thường bày các món mặn như: xôi, gà luộc, canh măng, các món xào… hoặc các món chay. Nếu không có điều kiện nấu cỗ, gia chủ có thể thắp hương với trái cây tươi, trà, một ít bánh, kẹo để tỏ lòng biết ơn tổ tiên.

Sau khi dâng lễ, mọi người thắp hương thành tâm và đọc văn khấn mời người đã khuất về hưởng tết Thanh minh cùng con cháu cũng như cầu mong gia đạo bình an, công việc thuận lợi.