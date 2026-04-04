Khi cúng tết Thanh minh tại nhà, gia chủ có thể tham khảo bài văn khấn gia tiên theo sách Văn khấn cổ truyền của người Việt, NXB Lao Động:
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
Con kính lạy ngài Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị tôn thần.
Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.
Con kính lạy tổ tiên, hiển khảo, hiển tỷ, chư vị hương linh. (Lưu ý: Nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng: Con kính lạy tổ tiên, tổ khảo, tổ tỷ, chư vị hương linh).
Tín chủ (chúng) con là:...
Ngụ tại:...
Hôm nay là ngày... gặp tiết Thanh minh, tín chủ chúng con nhớ ơn đức trời đất, chư vị tôn thần, tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.
Chúng con thành tâm kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời, thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.
Chúng con kính mời các cụ cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ… cúi xin thương xót con cháu, giáng về linh sàng, chứng giám tâm thành hưởng thụ lễ vật.
Tín chủ con lại kính mời vong linh các vị tiền chủ, hậu chủ ngụ trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hoà thuận.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Một trong những điều nên làm vào dịp tết Thanh minh để cầu mong may mắn, bình an là dọn dẹp bàn thờ, nhà cửa. Trên bàn thờ, các gia đình nên lau bát hương, thay hoa cho gọn gàng, sạch sẽ để thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với chân linh của tổ tiên, ông bà.
Mâm cúng tại nhà thường bày các món mặn như: xôi, gà luộc, canh măng, các món xào… hoặc các món chay. Nếu không có điều kiện nấu cỗ, gia chủ có thể thắp hương với trái cây tươi, trà, một ít bánh, kẹo để tỏ lòng biết ơn tổ tiên.
Sau khi dâng lễ, mọi người thắp hương thành tâm và đọc văn khấn mời người đã khuất về hưởng tết Thanh minh cùng con cháu cũng như cầu mong gia đạo bình an, công việc thuận lợi.