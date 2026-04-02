Đi tảo mộ Thanh minh năm 2026 ngày, giờ nào đẹp?

Tảo mộ là gì, có ý nghĩa ra sao?

Theo phong tục của người Việt, trong tiết Thanh minh thường diễn ra hai hoạt động song song là phần lễ (tảo mộ) và phần hội (đạp thanh).

Trong đó, tảo mộ là việc con cháu thăm viếng, dọn dẹp và tu sửa phần mộ tổ tiên như phát cỏ, đắp đất, chỉnh sửa mộ phần, thắp hương tưởng niệm.

Còn đạp thanh là du xuân, thưởng ngoạn cảnh sắc và giao lưu trong không khí mùa mới. Đây cũng là dịp để trai gái gặp gỡ, kết duyên.

Nói cách khác, nếu tảo mộ là phần hướng về cội nguồn thì đạp thanh là phần hướng về sự sống tiếp nối. Một bên là tưởng nhớ tiền nhân, một bên là đón nhận sinh lực của mùa xuân sinh sôi.

Trong tâm niệm của người Việt, tảo mộ không chỉ là cách con cháu, các thế hệ sau chăm sóc nơi an nghỉ của tổ tiên, ông bà sau tác động của thời tiết mà còn thể hiện lòng hiếu kính và đạo lý “nhớ nguồn”.