Nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) chia sẻ, Thanh minh là một trong số 24 tiết khí trong năm.

Tiết khí này thường bắt đầu từ ngày 4-5/4 dương lịch và kéo dài khoảng 15 ngày, đánh dấu giai đoạn thời tiết trong lành, đã qua đợt lạnh ẩm của mùa xuân nhưng chưa chạm tới cái nóng gay gắt đầu hè.

Đây là khoảng thời gian vượng khí nhất trong năm (điều kiện khí hậu đẹp nhất trong năm) nên người ta thường nhân dịp này để vui chơi, gặp gỡ, giao lưu ngoài trời, hòa mình vào thiên nhiên (đạp thanh).

Vào dịp này, nhiều gia đình Việt cũng thực hiện nghi thức đi tảo mộ và chuẩn bị mâm lễ cúng để thể hiện lòng thành, sự biết ơn với tổ tiên, ông bà.

Năm nay, ngày tết Thanh minh (ngày đầu tiên của tiết Thanh minh) rơi vào Chủ nhật, ngày 5/4 dương lịch (tức 18/2 âm lịch).

Việc ngày chính lễ Thanh minh năm 2026 trùng vào Chủ nhật được xem là điều kiện thuận lợi về mặt thời gian để các gia đình, đặc biệt là những người đi làm xa có thể chủ động sắp xếp lịch trình, công việc để trở về quê tảo mộ, sum họp bên gia đình.

Vào ngày này, gia chủ có thể thực hiện nghi lễ cúng tết Thanh minh vào các khung giờ hoàng đạo gồm: giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Dậu (17h-19h).

Nếu cúng trước ngày chính lễ, gia chủ có thể tham khảo các ngày, khung giờ đẹp để cúng tết Thanh minh 2026 như sau:

- Ngày 3/4: giờ Thìn (7h-9h)

- Ngày 4/4: giờ Tỵ (9h-11h)

Trong đó, gia chủ nên thực hiện cúng tết Thanh minh vào buổi sáng vì đây là thời điểm bắt đầu một ngày mới, mọi thứ còn tinh khiết, trong lành (cả không gian lẫn con người).

Đối với một số gia đình không thể cúng tết Thanh minh vào các ngày trên thì có thể lựa chọn cúng vào ngày 6/4, khung giờ Mùi (13h-15h).

Chuyên gia Phạm Đình Hải cho biết, gia chủ có thể tảo mộ vào bất kỳ ngày nào trong khoảng 15 ngày của tiết khí.

Với nghi lễ cúng, tùy điều kiện mỗi gia đình, nếu không thể sắp xếp cúng vào các ngày, giờ đẹp nói trên, gia chủ có thể thực hiện vào lúc con cháu tề tựu đông đủ, tinh thần thoải mái. Điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm.