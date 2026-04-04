Ngày, giờ đẹp cúng Thanh minh năm 2026 Theo nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), năm nay, tết Thanh minh (ngày đầu tiên của tiết Thanh minh) rơi vào Chủ nhật, ngày 5/4 dương lịch (tức ngày 18/2 âm lịch). Việc ngày chính lễ Thanh minh năm 2026 trùng vào Chủ nhật được xem là điều kiện thuận lợi về mặt thời gian để các gia đình, đặc biệt là những người đi làm xa có thể chủ động sắp xếp lịch trình, công việc để trở về quê tảo mộ, sum họp bên gia đình. Vào ngày này, gia chủ có thể thực hiện nghi lễ cúng tết Thanh minh vào các khung giờ hoàng đạo gồm: giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Dậu (17h-19h). Nếu cúng trước ngày chính lễ, gia chủ có thể chọn ngày 4/4: giờ Tỵ (9h-11h). Gia chủ nên cúng tết Thanh minh vào buổi sáng vì đây là thời điểm bắt đầu một ngày mới, mọi thứ còn tinh khiết, trong lành (cả không gian lẫn con người). Đối với một số gia đình không thể cúng tết Thanh minh vào các ngày trên thì có thể cúng vào ngày 6/4, khung giờ Mùi (13h-15h). Chuyên gia Phạm Đình Hải cho biết, gia chủ có thể tảo mộ vào bất kỳ ngày nào trong khoảng 15 ngày của tiết khí. Với nghi lễ cúng, tùy điều kiện mỗi gia đình, nếu không thể sắp xếp cúng vào các ngày, giờ đẹp nói trên, gia chủ có thể thực hiện vào lúc con cháu tề tựu đông đủ, tinh thần thoải mái. Điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm.

Mâm cúng tết Thanh minh tại nhà, ngoài mộ Dịp tết Thanh minh, người Việt thường chuẩn bị mâm cúng tại nhà và ngoài mộ. Tùy từng gia đình, lễ cúng tết Thanh minh có thể là lễ chay hoặc lễ mặn. Ngoài ra, mọi người cần chuẩn bị thêm các lễ vật gồm: hương, đèn, chè, quả, rượu, nước trong, trầu cau và tiền vàng. Mâm cúng tết Thanh minh tại nhà Mâm cúng tết Thanh minh tại nhà thường có một số món ăn như: xôi, gà luộc, canh măng, các món xào… Bên cạnh đó là trái cây, hoa tươi, trầu cau, vàng mã… Nếu không muốn cúng lễ mặn, mọi người có thể làm mâm cúng chay. Với những gia đình không nấu cỗ cúng tết Thanh minh, gia chủ có thể thắp hương với trái cây tươi, trà, một ít bánh, kẹo để tỏ lòng biết ơn với tổ tiên. Trước khi cúng Thanh minh tại nhà, gia chủ cần dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng và lau sạch bàn thờ gia tiên. Người cúng cần chuẩn bị trang phục lịch sự, sạch sẽ, chỉnh tề rồi lên hương, sau đó vái lạy tổ tiên và đọc văn khấn. Khi một tuần hương cháy hết, gia chủ có thể hóa vàng và xin thụ hưởng lộc. Ảnh minh họa Mâm cúng tết Thanh minh ngoài mộ Mâm cúng tết Thanh minh truyền thống ở ngoài mộ thường được chuẩn bị với lễ hoa quả đơn giản, gồm hương, nước, hoa tươi, trầu cau, hoa quả, thuốc lá, trà, rượu trắng (kèm 5 chén đựng rượu), nến cốc màu đỏ. Cầu kỳ hơn, các gia đình cũng có thể làm mâm cúng mặn hoặc chay. Với mâm cỗ chay, gia chủ cần chuẩn bị một số món như xôi chè, oản chuối, bánh trái, chai nước, gạo, muối, bỏng, bơ, mật ong. Còn mâm cỗ mặn thường có rượu, thịt lợn, chân giò, gà luộc hoặc khoanh giò. Nếu ngoài mộ có nhiều bát hương thì bát nào cũng phải thắp hương, còn lễ vật đặt trên bàn chung. Sau khi dâng mâm cúng vào chỗ thờ chung để làm lễ, các thành viên bắt đầu thắp hương, cúng bái. Một người đại diện trong gia đình sẽ đọc văn khấn tết Thanh minh để tưởng nhớ tổ tiên và cầu may mắn, hanh thông. Khi hoàn tất, gia chủ chờ cho hương cháy khoảng 2/3 thì lễ tạ, hóa vàng và xin lộc về nhà.