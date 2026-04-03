Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ cho biết, Thanh minh là tiết thứ 5 trong 24 tiết khí hàng năm. Tiết khí này được lập lịch theo quan niệm của các quốc gia phương Đông. Người xưa chọn ngày đầu tiên của tiết Thanh minh để làm tết Thanh minh.

Năm 2026, tiết Thanh minh bắt đầu từ ngày 5/4 và kéo dài đến ngày 20/4 dương lịch, trước khi chuyển sang tiết Cốc vũ. Do đó tết Thanh minh rơi vào Chủ nhật 18/2 âm lịch.

Tết Thanh minh là dịp để mỗi gia đình Việt Nam tri ân, tưởng nhớ những người thân đã mất. Đây cũng là dịp nhiều gia đình sắp xếp thời gian đến nghĩa trang chăm sóc mộ phần người quá cố.

Vào ngày này, người Việt thường chuẩn bị mâm cúng tại nhà và ngoài mộ. Tùy từng gia đình, lễ cúng tết Thanh minh có thể là lễ chay hoặc lễ mặn.

Ngoài ra, nhiều gia đình còn chuẩn bị thêm các lễ vật gồm: hương, đèn, chè, quả, rượu, nước trong, trầu cau và tiền vàng.

