Poipet, Campuchia. Ảnh: Futuresoutheastasia

Theo hãng tin Yonhap và báo Guardian, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố, lệnh cấm đi lại ở mức 4, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo du lịch gồm 4 bậc, được áp dụng đối với khu vực núi Bokor thuộc tỉnh Kampot và các thành phố Bavet, Poipet của Campuchia kể từ hôm nay (16/10).

Hàn Quốc còn có kế hoạch nâng cảnh báo đi lại với công dân nước này ở tỉnh Sihanoukville, nơi tập trung nhiều nhóm tội phạm.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cảnh báo, những công dân đến hoặc ở lại các khu vực trên bất chấp lệnh cấm sẽ phải đối mặt với hình phạt theo Đạo luật Hộ chiếu và các quy định liên quan khác.

Động thái trên diễn ra sau vụ việc thương tâm xảy ra hồi tháng 8, khi một sinh viên Hàn Quốc được phát hiện đã tử vong gần núi Bokor thuộc tỉnh Kampot. Các báo cáo cho biết, sinh viên Park Min-ho, 22 tuổi là nạn nhân của một vụ bắt cóc chuyên nghiệp, liên quan tới một trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia tại tỉnh Kampot. Park được tin đã bị bạo hành trong một thời gian dài và bị tra tấn tới chết.

Số vụ bắt cóc người Hàn Quốc ở Campuchia đã tăng vọt trong những tháng gần đây. Nạn nhân của các vụ lừa đảo thường bị dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn về công việc lương cao, sau đó bị giam giữ trong các khu nhà tập thể và bị ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Các nhân chứng Hàn Quốc sau khi được giải cứu cho hay, họ bị tra tấn bằng các thiết bị sốc điện và bị các giám sát viên Trung Quốc đánh đập bừa bãi bằng ống kim loại. Một người Hàn Quốc sống tại Campuchia nói, một số nạn nhân thậm chí sẽ bị bán cho các tổ chức tội phạm và bị lấy nội tạng khi không còn khả năng làm việc hoặc không còn gì để các băng nhóm tống tiền.