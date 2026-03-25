Đêm ngày 22/3, chuyến bay mang số hiệu 8646 của Air Canada Express chở hơn 70 khách hạ cánh xuống đường băng số 4, sân bay LaGuardia (Mỹ). Tuy nhiên, một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra. Chiếc máy bay đâm vào xe cứu hộ đi ngang đường băng, khiến cơ trưởng và cơ phó thiệt mạng.

Theo The Guardian, 9 người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nhiều vết thương, trong đó có Solange Tremblay, một nữ tiếp viên hàng không.

Nữ tiếp viên bị văng xa khoảng 100m khỏi máy bay. Sarah Lépine, con gái của nữ tiếp viên này cho biết, mẹ cô bị gãy nhiều xương và phải nhập viện phẫu thuật.

Khi được tìm thấy, bà vẫn được dây an toàn giữ chặt trên ghế. "Những gì xảy ra với mẹ tôi như một phép màu. Tôi vẫn đang cố hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng có lẽ mẹ đã có một thiên thần hộ mệnh bảo vệ", con gái bà nói.

Theo cô, bà Solange Tremblay làm việc cho hãng bay được 26 năm.

Jeff Guzzetti, cựu điều tra viên tai nạn liên bang nhận định, việc nữ tiếp viên sống sót là "một phép màu". Nhiều người cũng gọi Solange là "người phụ nữ may mắn nhất thế giới" vì ngoài việc phải phẫu thuật chân, sức khỏe của bà vẫn ổn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NewYorkPost

Theo Jeff Guzzetti, nữ tiếp viên có thể sống sót được là nhờ chiếc ghế đặc biệt.

“Ghế của tiếp viên hàng không là loại ghế gập, được bắt vít cố định vào vách máy bay, thường nằm gần khu vực buồng lái. Đây là loại ghế được thiết kế đặc biệt, rất chắc chắn và có khả năng chịu lực va chạm lớn hơn ghế hành khách trong trường hợp xảy ra tai nạn, bởi tiếp viên cần đủ điều kiện để hỗ trợ hành khách thoát hiểm sau sự cố”, ông giải thích trên Independent.

Vì là chỗ ngồi chuyên biệt cho tiếp viên, chiếc ghế có cấu tạo khác với ghế dành cho khách, gồm dây đai chính và dây phụ trợ qua vai. Dây đai an toàn bổ sung của ghế thường chỉ có tổ bay được huấn luyện mới sử dụng thành thạo.

Năm 2013, ít nhất 2 tiếp viên hàng không đã sống sót sau khi bị văng khỏi máy bay của Asiana Airlines trong vụ tai nạn khi hạ cánh tại sân bay quốc tế San Francisco (Mỹ). Chuyến bay khi đó chở 291 người, trong đó có 3 người thiệt mạng.

Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng ở sân bay LaGuardia. Sự việc khiến sân bay này phải đóng cửa 14 giờ, nhiều chuyến bay bị hủy.

LaGuardia là một trong 35 sân bay lớn ở Mỹ có trang bị hệ thống giám sát mặt đất tiên tiến, sử dụng radar và dữ liệu định vị từ máy bay để cảnh báo các kiểm soát viên về nguy cơ va chạm trên đường băng, theo FAA.