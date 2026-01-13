Trong phiên giao dịch 12/1 trên thị trường New York (kết thúc rạng sáng 13/1, giờ Việt Nam), giá vàng tăng mạnh lên ngưỡng 4.600 USD/ounce. Trong phiên, có lúc giá vàng vọt lên 4.630 USD. Đây là đỉnh cao lịch sử mới, bỏ xa mốc 4.550 USD/ounce thiết lập hôm 27/12/2025. Quy đổi theo tỷ giá tự do, giá vàng thế giới tương đương gần 150 triệu đồng/lượng.

Trong nước, giá vàng miếng SJC phiên sáng 13/1 neo ở mức cao kỷ lục thiết lập chiều qua, ở mức 160 triệu đồng/lượng (mua vào) - 162 triệu đồng/lượng (bán ra). Một số đơn vị như DOJI, PNJ cũng niêm yết mức giá tương tự.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 cũng tăng mạnh, SJC niêm yết ở mức cao nhất từ trước đến nay: 156,5-159 triệu đồng/lượng (mua-bán). Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 158-161 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng 12/1.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải gây bất ngờ khi điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn từ chiều 12/1 và vẫn giữ mức này, dù giá vàng thế giới liên tục tăng mạnh và thiết lập đỉnh cao mới. Đây là hai trong số ít doanh nghiệp kinh doanh vàng có giao dịch mua - bán vàng nhẫn mang thương hiệu riêng, trong khi nhiều thương hiệu khác giao dịch hạn chế. Giá vàng nhẫn tại hai đơn vị này cũng thường cao hơn so với mặt bằng chung.

Trên thị trường, như nhiều đợt giá vàng tăng mạnh khác, chiều 12/1, nhiều người đổ xô đến các tiệm vàng tại Hà Nội để mua vào nhưng bất thành.

Không chỉ vàng, giá bạc cũng tăng chóng mặt. Giá bạc thế giới đêm qua liên tiếp lập đỉnh cao lịch sử, có lúc lên 85 USD/ounce. Vào 9h30 sáng 13/1, giá bạc ở mức 84,6 USD/ounce. Giá bạc thỏi trong nước tăng vọt lên đỉnh mới: 84,56 triệu đồng/kg (mua vào) và 87,17 triệu đồng/kg (bán ra).

Vàng và bạc tăng trong bối cảnh đồng USD giảm và thị trường tài chính thế giới khá bất định. Chỉ số DXY xuống 98,8 điểm.

Vàng tăng giá còn do căng thẳng địa chính trị leo thang ở nhiều nơi và thông tin Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell xác nhận các công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra hình sự với ông. Áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump lên Chủ tịch Fed là rất lớn khi ông Trump cáo buộc ông Powell cũng như ngân hàng trung ương Mỹ về việc chậm chạp nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế.

Giá vàng sẽ tăng tới đâu?

Có thể thấy, giá vàng đang bước vào một đợt tăng mới ngay đầu năm 2026 với hầu hết yếu tố hỗ trợ đã tồn tại 2 năm qua, vốn đã kéo vàng tăng 65% trong năm 2025 và tăng 27% trong năm 2024.

Trong năm nay, vàng được dự báo vẫn tiếp tục tăng giá nhưng với mức độ không bằng năm 2025. Tuy nhiên, những ngày đầu năm, xuất hiện thêm nhiều yếu tố hỗ trợ cho vàng.

Đó là căng thẳng địa chính trị ở nhiều khu vực bước sang một giai đoạn mới, đáng ngại hơn. Căng thẳng Mỹ - Trung không còn ồn ào như trong năm 2025 nhưng tiềm ẩn những cơn sóng ngầm, có thể dẫn tới những tác động lớn tới thị trường tài chính và đặc biệt là hàng hóa thế giới.

Gần đây, chính quyền ông Trump đã mở rộng và công bố một “Danh sách khoáng sản (kim loại) quan trọng”, gồm nhiều nguyên liệu khoáng mà chính phủ Hoa Kỳ xem là cực kỳ cần thiết cho kinh tế và an ninh quốc gia. Danh sách này được cập nhật theo luật và mục tiêu giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài, nhất là từ các đối thủ như Trung Quốc, đồng thời khuyến khích khai thác và sản xuất nội địa; bao gồm cả bạc, đồng...

Việc đưa các kim loại này vào danh sách khoáng sản quan trọng không đơn thuần là “đặt tên”, mà nó ảnh hưởng đến chính sách của chính phủ như phân bổ vốn đầu tư, hỗ trợ các dự án khai thác - chế biến và xác định các ưu tiên về chiến lược cung ứng cho các ngành như công nghệ cao, hàng không, điện, quốc phòng và năng lượng sạch.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc đẩy mạnh kiểm soát xuất khẩu kim loại/chất khoáng chiến lược. Trong đó có đất hiếm, nguyên liệu thiết yếu trong công nghệ cao, quốc phòng và năng lượng sạch. Ngoài ra, nhiều kim loại và khoáng sản chiến lược khác cũng nằm trong danh mục kiểm soát xuất khẩu hoặc bị yêu cầu cấp phép tương tự nhằm giữ ưu thế sản xuất trong nước.

Những biện pháp này không cấm xuất khẩu hoàn toàn, nhưng chính sách cấp phép làm giảm mạnh lượng kim loại được bán ra thị trường toàn cầu, tạo ưu thế cạnh tranh cho Trung Quốc và gây khó khăn cho các nước khác trong chuỗi cung ứng.

Trung Quốc cũng mở rộng phạm vi kiểm soát sang cả công nghệ và nguyên liệu, qua đó siết chặt hơn chuỗi giá trị. Điều này khiến các ngành như điện tử, chip, ô tô điện và quốc phòng ở nhiều quốc gia phải phụ thuộc nhiều hơn vào Bắc Kinh, hoặc đối mặt với rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng nếu giấy phép xuất khẩu bị trì hoãn hoặc từ chối. Bắc Kinh đồng thời mở rộng kiểm soát sang một số kim loại khác như bạc, thép. Từ đầu năm 2026, bạc được Trung Quốc đưa vào diện quản lý xuất khẩu, yêu cầu cấp phép, có thể ảnh hưởng đến giá cả và nguồn cung trên thị trường toàn cầu.

Đây là một động thái được xem nằm bảo vệ nguồn tài nguyên trong nước, đảm bảo cung cấp cho các ngành nội địa quan trọng. Bên cạnh đó, có thể còn là để giữ đòn bẩy địa chính trị và kinh tế trong quan hệ thương mại với các nước khác (như Mỹ, Nhật, châu Âu).

Bên cạnh đó, Trung Quốc còn là nước mua ròng vàng mạnh nhằm giảm tỷ trọng đồng USD trong tài sản dự trữ quốc gia. Đây đều là các yếu tố hỗ trợ cho vàng, bạc... Giá vàng được nhiều tổ chức dự báo lên 5.000 USD/ounce trong năm 2026. Theo phân tích kỹ thuật, ngưỡng cản mạnh gần nhất là 4.700 USD/ounce.