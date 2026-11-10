Giá vàng thế giới quay đầu giảm sau hơn một tuần phục hồi mạnh. Áp lực từ khả năng Fed tăng lãi suất, cùng những biến động địa chính trị và báo cáo CPI Mỹ sắp công bố đang thử thách đà tăng của kim loại quý.

Giá vàng thế giới đảo chiều, Fed gây sức ép

Tới 10h sáng 10/11, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm 26 USD/ounce, tương đương 0,6%, xuống 4.115 USD/ounce (khoảng 127,9 triệu đồng/lượng). Trước đó, kim loại quý đã phục hồi từ vùng đáy dưới 3.900 USD/ounce, có thời điểm tiến sát 4.150 USD/ounce.

Đà giảm diễn ra sau khi vàng tăng hơn 1% trong phiên trước, trong bối cảnh nhà đầu tư chốt lời và chờ báo cáo CPI tháng 10 của Mỹ. Thị trường cũng đang điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ sau khi số liệu việc làm Mỹ mạnh hơn dự báo.

Tại thị trường trong nước, vàng miếng SJC giảm nhẹ xuống 137,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 140,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI đứng giá, phổ biến ở mức 137-141 triệu đồng/lượng.

Theo FedWatch, thị trường đang đặt cược gần 83% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12. Kỳ vọng này được củng cố sau khi kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn nhiều so với dự báo 65.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 2 năm lần lượt neo quanh 4,86% và 4,55%, tiếp tục tạo áp lực lên kim loại quý.

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 13 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH

Ba yếu tố cần theo dõi

Vàng đang đứng trước thế giằng co giữa những động lực hỗ trợ dài hạn và sức ép từ chính sách tiền tệ. Trong ngắn hạn, có ba yếu tố đáng chú ý.

Thứ nhất, khả năng Fed tăng lãi suất đang là rủi ro lớn nhất. Vàng không mang lại lợi suất định kỳ, do đó trở nên kém hấp dẫn khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng. Nếu Fed tiếp tục thắt chặt, đồng USD có thể mạnh lên, kéo theo áp lực bán vàng.

Báo cáo CPI tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố tối 10/11 (giờ Việt Nam), là dữ liệu quan trọng để thị trường đánh giá triển vọng lãi suất. Dự báo CPI toàn phần tăng 0,3% so với tháng trước, trong khi CPI lõi tăng 0,2%.

Nếu lạm phát cao hơn dự báo, kỳ vọng Fed tăng lãi suất sẽ được củng cố, qua đó tạo thêm sức ép lên vàng. Ngược lại, số liệu thấp hơn dự kiến có thể làm suy yếu đồng USD và lợi suất trái phiếu, hỗ trợ kim loại quý phục hồi.

Thứ hai, diễn biến địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục là biến số khó lường. Căng thẳng Mỹ-Iran và nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz từng đẩy giá dầu Brent lên khoảng 118 USD/thùng vào ngày 30/10, làm gia tăng lo ngại lạm phát toàn cầu.

Tuy nhiên, những tín hiệu ngoại giao tích cực hơn giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu sáng 10/11 giảm về khoảng 91,9 USD/thùng. Giá năng lượng hạ nhiệt giúp giảm áp lực lạm phát, qua đó hạn chế khả năng Fed phải thắt chặt mạnh tay. Nhưng ở chiều ngược lại, rủi ro chiến tranh giảm cũng làm suy yếu nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng.

Nếu đàm phán thất bại, xung đột leo thang hoặc Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, nhu cầu phòng thủ có thể nhanh chóng quay trở lại, tạo lực đỡ cho kim loại quý.

Thứ ba, cục diện chính trị Mỹ sau cuộc bầu cử giữa kỳ cũng có thể tác động đến thị trường. Ngày 4/11, đảng Dân chủ giành đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện. Thông tin này kích hoạt đợt tăng mạnh của vàng, với hơn 3% trong phiên 4/11, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong nhiều tháng.

Giới đầu tư kỳ vọng sự thay đổi tương quan quyền lực tại Quốc hội sẽ khiến chính quyền Tổng thống Donald Trump gặp nhiều trở ngại hơn trong triển khai chính sách, làm gia tăng bất ổn chính trị và gây sức ép lên đồng USD.

Tuy nhiên, tác động này chưa đủ bảo đảm xu hướng tăng bền vững, bởi triển vọng vàng vẫn phụ thuộc vào khả năng kiểm soát xung đột Trung Đông và chính sách tiền tệ Mỹ.

Ở chiều hỗ trợ, nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn rất đáng kể. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương mua ròng 321 tấn vàng trong quý III/2026, tăng 42% so với cùng kỳ. Trong đó, Trung Quốc và Ba Lan lần lượt bổ sung 63 tấn và 40 tấn.

Động thái này cho thấy vàng vẫn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa dự trữ và giảm phụ thuộc vào các tài sản tài chính khác, tạo nền tảng hỗ trợ giá trong dài hạn.

Dù vậy, dòng tiền đầu cơ đang có dấu hiệu thận trọng. Các quỹ ETF vàng ghi nhận phiên rút vốn thứ tư liên tiếp, trong khi các quỹ phòng hộ giảm vị thế mua ròng. Goldman Sachs cũng hạ dự báo giá vàng cuối năm 2026 từ 4.650 USD xuống 4.150 USD/ounce, do lo ngại Fed duy trì lập trường cứng rắn.

Nhìn chung, triển vọng dài hạn của vàng vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu từ ngân hàng trung ương và những bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, cán cân rủi ro đang nghiêng về phía thận trọng khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất ngày càng lớn.

Mốc 4.150 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng kháng cự đáng chú ý. Nếu CPI vượt dự báo, vàng có thể chịu thêm áp lực điều chỉnh. Ngược lại, lạm phát hạ nhiệt hoặc căng thẳng Trung Đông leo thang có thể tạo động lực cho kim loại quý phục hồi.